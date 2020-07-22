ÇALIŞTIKLARI SAÇ EKİM MERKEZİNİN 3 MİLYON 900 BİN LİRASINI KENDİ HESAPLARINA AKTARMIŞLAR - Son Dakika

ŞİŞLİ'de çalıştıkları saç ekim merkezinden 2017 yılından bu yana 3 milyon 900 bin lirayı hesaplarına aktardıkları tespit edilen 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da polise başvuran bir saç ekim merkezi sahipleri çalışanları tarafından parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayetçi A.A. ortağı olduğu saç ekim merkezinin muhasebe kayıtlarını incelediklerinde 2017 yılından 2020 yılının şubat ayına kadar çeşitli aralıklarla toplam 3 milyon 900 bin liranın çalışanlar tarafından kendi hesaplarına aktarıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Milyonluk hırsızlık olayıyla ilgili Çekmeköy, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda saç ekim merkezi çalışanları oldukları öğrenilen Neslihan M.(45), Bayram M.(41), Arzu S.(46) ve Duygu K.(26) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Neslihan M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Arzu S. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer iki şüphelide serbest bırakıldı.