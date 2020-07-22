Çalıştıkları şirketi dolandıran 4 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da çalıştıkları şirketi yaklaşık 3 milyon 900 bin TL dolandıran 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği, ekipleri bir firma ve şirketin ortaklarından olan A. A. isimli şahsın şikayetleri doğrultusunda çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, hesaplardan 2017 yılından 2020 Şubat ayına kadar yaklaşık 3 milyon 900 bin TL paranın çekildiğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen polis ekipleri, Çekmeköy, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta toplam 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri biten Neslihan M., (45) Bayram M(41), Arzu S. Ali(46), Duygu K.(26) adliyeye sevk edildi. Adliye ye sevk edilen Neslihan M. tutuklanırken, Bayram M. ve Duygu K. serbest bırakıldı. Arzu S. Ali ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL