Çalıştırdığı otomobilleri çaldı, çalıştıramadıklarının parçalarını söktü - Son Dakika
Üye Girişi

Çalıştırdığı otomobilleri çaldı, çalıştıramadıklarının parçalarını söktü

15.03.2022 10:15
Çalıştırdığı otomobilleri çaldı, çalıştıramadıklarının parçalarını söktü

ADANA'da düz kontak yapıp çalıştırdığı 4 otomobili çalan, çalıştıramadığı 8 otomobilin de parçalarını söküp götüren Yılmaz K. (35) yakalandı.

ADANA'da düz kontak yapıp çalıştırdığı 4 otomobili çalan, çalıştıramadığı 8 otomobilin de parçalarını söküp götüren Yılmaz K. (35) yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobilleri çalınan 4 kişiyle, araçlarından parça çalınan 8 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki 200'e yakın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin otomobilleri düz kontak yapıp çalıştırarak çaldığını belirledi, çalıştıramadığı araçlardan da teyp, hoparlör ve akü gibi malzemeler çaldığı saptandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Ekipler, şüphelinin, 2012'de 'yağma' suçundan tutuklanıp, 2019'da cezaevinden çıkan Yılmaz K. olduğunu tespit etti. Yılmaz K., Yüreğir ilçesi Ulutbatlı Hasan Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete götürülen Yılmaz K.'nin ifadesinde, "Üşüdüğüm için otomobillere bindim. Bir süre oturduktan sonra da dayanamayıp çaldım" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Park halinde bulunan çalıntı araçlar, sahiplerine teslim edildi.


Çalıştırdığı otomobilleri çaldı, çalıştıramadıklarının parçalarını söktü
Çalıştırdığı otomobilleri çaldı, çalıştıramadıklarının parçalarını söktü
Çalıştırdığı otomobilleri çaldı, çalıştıramadıklarının parçalarını söktü
Çalıştırdığı otomobilleri çaldı, çalıştıramadıklarının parçalarını söktü
Çalıştırdığı otomobilleri çaldı, çalıştıramadıklarının parçalarını söktü
YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta otodan akü hırsızlığına 1 tutuklama Kahramanmaraş'ta otodan akü hırsızlığına 1 tutuklama Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çalıştırdığı otomobilleri çaldı, çalıştıramadıklarının parçalarını söktü - Son Dakika


Son Dakika
10:18 450 bin TL'ye sıfır araç aldığını sandı! Hasarı öğrenince şoke oldu
10:10 Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın sır ölümünün perde arkası ortaya çıktı! Sevgiliye 25 yıl hapis
10:09 Konut satışları şubat ayında %20,1 arttı!
10:05 Boşandığı kadını sokak ortasında döven adam, önce gözaltına alındı sonra serbest bırakıldı!
10:00 Seda Sayan, sevgilisi Çağlar Ökten ile 2 ay sonra evleneceğini duyurdu!
09:57 Zelenski'nin danışmanı savaşın biteceği tarihi işaret etti: Rus ordusunun kaynakları azaldı, savaş mayıs ayı başında sona erer
09:47 Çorum'da camiye girdi, namaz kılarken ısıtıcıyı açtı! Bıraktığı not herkesi duygulandırdı
09:42 Rus ordusu Çin'den silahlı insansız hava aracı desteği istedi!
09:41 Yaptırım uygulanan Abramoviç'in jeti İstanbul'a uğradı, yatı da İstanbul'a geliyor
09:24 Zelenski, Ukrayna Savaşı'nda ölen ABD'li gazetecinin ailesine mektup yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 10:22:58. #1.12#
SON DAKİKA: Çalıştırdığı otomobilleri çaldı, çalıştıramadıklarının parçalarını söktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement