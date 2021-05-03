Antalya Büyükşehir Belediyesi içme suyu ve yol çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi içme suyu ve yol çalışmalarını sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesince, İbradı ilçesi Yukarı Mahalle Kooperatif evleri mevkisinin 30 yıllık içme suyu altyapısını yenilendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, İbradı ilçesi Yukarı Mahalle Kooperatif evleri mevkisinin 30 yıllık içme suyu altyapısını yenilendi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri ilçelerde içme suyu altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. İbradı ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kullanımda olan ve eskiyen şebeke boruları değiştirildi, yenilenen borulardan içme suyu verildi. - Çalkaya bölgesi yeni yollara kavuşuyor Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesi Çalkaya bölgesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanında başlattığı yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığının sürdürdüğü çalışmalarda Altıntaş Mahallesi'ndeki Falezler Caddesi ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bugüne kadar 40 metre genişliğinde 3 kilometrelik yol açıldı. Açılan yollarda altyapı kurumlarının yatırımlarını sonrasında sıcak asfalt çalışmasına başlanacak. Yol çalışmalarından çıkan topraklar ise Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından kentin çeşitli noktalarındaki peyzaj çalışmalarında değerlendiriliyor.

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