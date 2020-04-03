Call of Duty Askeri Araçları İstediği Gibi Kullanabilecek - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Call of Duty Askeri Araçları İstediği Gibi Kullanabilecek - Son Dakika

Call of Duty Askeri Araçları İstediği Gibi Kullanabilecek

23 dakika önce

AM General isimli askeri araç üreticisi tarafından Activision'a açılan dava sonlandı. Üretici, Call of Duty oyunlarında Humvee denilen askeri araçların izinsiz kullanıldığını söylemiş ve telif davası açmıştı.

Call of Duty Askeri Araçları İstediği Gibi Kullanabilecek, System.String[]

AM General isimli askeri araç üreticisi tarafından Activision'a açılan dava sonlandı. Üretici, Call of Duty oyunlarında Humvee denilen askeri araçların izinsiz kullanıldığını söylemiş ve telif davası açmıştı.

2017 yılında AM General, Call of Duty serisinde çokça kullanılan Humvee araçları konu alan bir dava açmıştı. Şirkete göre Activision, Humvee ismi verilen yüksek hareket kabiliyetli personel taşıyıcı araçları, izinsiz kullanamazdı. AM General, "Activision bu oyunlardan milyar dolarlık gelirler elde ederken asla izin almadı ve şirketimizin genel itibarına gölge düşürdü" ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık iki buçuk yıldır süren dava dün itibarıyla sonuçlandı ve mahkeme kararını verdi. Uzun süren bilirkişi raporlamaları ve iki taraf avukatlarının iddialarını savunmalarının ardından, jüri sonuca ulaştı. Mahkeme, Call of Duty oyunlarını bir tür sanat eseri olarak değerlendirdi ve AM General'in telif haklarının ihlal edilmediğine karar verdi. Mahkemeye göre oyunlarda kullanılan Humvee araçlar gerçek olmadıklarından, gerçekten üretilen bir aracın telif haklarını ihlal edemezlerdi. Mahkeme Başkanı Hakim George B. Daniels, aslında önemli bir kararın altına imza atmıştı. ABD Telif Hakkı yasalarının sanatsal eserlerde ticari markaların kullanılmasına yönelik dar bir bakış açısı olduğunu dile getirdi. Bunun için 1961'de görülen "Polaroid ve Polarad" davasını örnek gösteren hakim, telif gerektiren eserlerin nasıl kullanıldığına bakılması gerektiğini belirtti.

Call of Duty oyunlarının bir sanat eseri olarak gerçekçiliği öncelidiğinin altını çizen Daniels, Humvee araçlarının da bunu desteklemek adına gerçekçi şekilde kullanıldığını ifade etti. Bu tutumun bir tür sanatsal yaratım olduğunu aktaran hakim, bu sebeple AM General'in haklı olmadığını söyledi ve davayı Activision tarafında sonuçlandırdı.

Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:50 

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü         
18:50
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı         
18:47
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!         
18:44
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:36
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı         
18:20
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı         
18:17
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur         
18:09
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı         
17:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz         
17:44
"Beni darp edip ormana attılar" diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı         
17:43
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak         
17:40
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız         
17:36
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı         
17:33
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi         
17:24
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı         
17:14
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi         
17:09
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz         
17:06
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak         
17:06
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor         
17:04
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi         
17:04
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi         
17:00
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:50
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü         
16:50
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti         
16:45
Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı Karantinada canı sıkılan Bella, çamaşırsız giydiği ceketi ile yürek hoplattı         
16:40
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler         
16:37
Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil         
16:33
Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için Rıdvan Dilmen: UEFA'nın açıklaması gaz almak için         
16:28
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor         
16:28
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 19:13:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Call of Duty Askeri Araçları İstediği Gibi Kullanabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]