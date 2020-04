Call of Duty Askeri Araçları İstediği Gibi Kullanabilecek - Son Dakika

AM General isimli askeri araç üreticisi tarafından Activision'a açılan dava sonlandı. Üretici, Call of Duty oyunlarında Humvee denilen askeri araçların izinsiz kullanıldığını söylemiş ve telif davası açmıştı.

2017 yılında AM General, Call of Duty serisinde çokça kullanılan Humvee araçları konu alan bir dava açmıştı. Şirkete göre Activision, Humvee ismi verilen yüksek hareket kabiliyetli personel taşıyıcı araçları, izinsiz kullanamazdı. AM General, "Activision bu oyunlardan milyar dolarlık gelirler elde ederken asla izin almadı ve şirketimizin genel itibarına gölge düşürdü" ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık iki buçuk yıldır süren dava dün itibarıyla sonuçlandı ve mahkeme kararını verdi. Uzun süren bilirkişi raporlamaları ve iki taraf avukatlarının iddialarını savunmalarının ardından, jüri sonuca ulaştı. Mahkeme, Call of Duty oyunlarını bir tür sanat eseri olarak değerlendirdi ve AM General'in telif haklarının ihlal edilmediğine karar verdi. Mahkemeye göre oyunlarda kullanılan Humvee araçlar gerçek olmadıklarından, gerçekten üretilen bir aracın telif haklarını ihlal edemezlerdi. Mahkeme Başkanı Hakim George B. Daniels, aslında önemli bir kararın altına imza atmıştı. ABD Telif Hakkı yasalarının sanatsal eserlerde ticari markaların kullanılmasına yönelik dar bir bakış açısı olduğunu dile getirdi. Bunun için 1961'de görülen "Polaroid ve Polarad" davasını örnek gösteren hakim, telif gerektiren eserlerin nasıl kullanıldığına bakılması gerektiğini belirtti.

Call of Duty oyunlarının bir sanat eseri olarak gerçekçiliği öncelidiğinin altını çizen Daniels, Humvee araçlarının da bunu desteklemek adına gerçekçi şekilde kullanıldığını ifade etti. Bu tutumun bir tür sanatsal yaratım olduğunu aktaran hakim, bu sebeple AM General'in haklı olmadığını söyledi ve davayı Activision tarafında sonuçlandırdı.