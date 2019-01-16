Son Dakika Haberleri: Call Of Duty: Black Ops 4'ün Battle Royale Modu 7 Gün Boyunca Ücretsiz

Call Of Duty: Black Ops 4'ün Battle Royale Modu 7 Gün Boyunca Ücretsiz

2 saat önce

Activision, bugün resmi Twitter hesabı aracılığı ile 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü tüm oyunculara duyurdu.

Call Of Duty: Black Ops 4'ün Battle Royale Modu 7 Gün Boyunca Ücretsiz, System.String[]
Geçtiğimiz günlerde Call of Duty: Black Ops 4'ün battle royale modu olan Blackout'un, bir süre sonra oynaması ücretsiz modele geçerek tüm oyunculara sunulabileceği haberini sizlerle paylaşmıştık. Bugün gelen 7 günlük ücretsiz deneme süreci buna işaret ediyor olabilir.

"Arkadaşlarınızı toplayın. Blackout'un ücretsiz deneme süreci geliyor. Blackout Battle Royale'i, PS4, Xbox One ve PC'de 17 Ocak'tan 24 Ocak'a kadar ücretsiz deneyin."

Activision ve Treyarch cephesinden farklı bir detay gelmedi. Bu anlamda ücretsiz deneme süreci boyunca yaptığınız ilerlemeler oyuna yansıyacak mı veya oyunu satın almaya karar verirseniz ayrıca bir indirme yapmanıza gerek olacak mı gibi bilgiler şu an için muallakta.

Yarın itibarı ile oyun ücretsiz olduğunda ilgili indirme linklerini ve detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:44 

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