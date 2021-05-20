Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone bu hafta sonu iki kat XP kazandırıyor - Son Dakika

Call of Duty: Black Ops, Cold War ve Warzone'un üçüncü sezon için iki kat XP geliyor.

80'lerin Aksiyon Kahramanları adlı sezon ortası güncellemesi 20 Mayıs'ın erken saatlerinde yayınlanacak ve her iki oyuna da yeni içerik ekleyecek. Ancak iki kat XP dönemi 21 Mayıs Cuma günü saat 12: 00'de başlıyor ve güncellemeyi kutlamak için tüm hafta sonu boyunca devam edecek.

Sylvester Stallone, John Rambo ve Bruce Willis'in bu hafta oyuna katılması bekleniyor. Black Ops Cold War ve Warzone 1984 Verdansk ile başlayan zaman yolculuğu bu sezon devam ediyor.

Black Ops Cold War tüm zamanların favori Duty Call of haritalarından birini geri getiriyor. Black Ops II rekabetçi haritası olan Standoff, güncellemeyle oyunun rotasyonuna katılacak ve başka bir popüler yeniden yapım olacak. Raid ve Express gibi diğer klasik haritalar zaten oyunda.