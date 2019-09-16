Son Dakika Haberleri: Call of Duty 'intikamı': Polis sahte ihbar üzerine operasyon yaptı, masum adamı öldürdü
BBC
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Call of Duty 'intikamı': Polis sahte ihbar üzerine operasyon yaptı, masum adamı öldürdü

1 saat önce

ABD'nin Ohio eyaletinde Call of Duty oynarken tartıştıkları arkadaşından "intikam almak için" polise sahte ihbarda bulunarak masum bir kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan 19 yaşındaki bir kişi 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Call of Duty 'intikamı': Polis sahte ihbar üzerine operasyon yaptı, masum adamı öldürdü, System.String[]

ABD'nin Ohio eyaletinde Call of Duty oynarken tartıştıkları arkadaşından "intikam almak için" polise sahte ihbarda bulunarak masum bir kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan 19 yaşındaki bir kişi 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Casey Viner adlı kişinin hapisten çıktıktan sonra iki yıl süreyle bilgisayar oyunu oynamasını da yasakladı.

Mahkeme kayıtlarına göre 28 Aralık 2017'de Casey Viner ve 19 yaşındaki Tyler Bariss adlı kişiler, aksiyon oyunu Call of Duty oynarken Shane Gaskill adlı arkadaşlarıyla kavga etti.

Bariss, polisi arayarak "babasını vurduğunu, ailenin diğer üyelerini de rehin aldığını" söyledi.

Barris, polise yanlışlıkla Shane'in değil, Andrew Finch adlı, oyunla hiçbir ilgisi olmayan bir kişinin adresini verdi.

Özel timler, telefonda verilen adrese baskın düzenledi. Operasyon sırasında elini beline götürdüğü söylenen 28 yaşındaki, iki çocuk babası Finch polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

911'i arayan kişi olan Gaskill, Nisan'da 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Casey Viner da aynı davada Gaskill'e suç ortaklığı yapmak ve adaleti engellemek suçlarından hüküm giydi.

Casey, duruşmada "çok üzgün" olduğunu böyle bir şeyin yaşanabileceğini tahmin etmediklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Masum, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:29 
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