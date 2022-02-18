Call of Duty: Mobile 2. Sezon çıkış tarihi açıklandı! İşte yeni özellikler - Son Dakika
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Call of Duty: Mobile 2. Sezon çıkış tarihi açıklandı! İşte yeni özellikler

18.02.2022 12:06
Call of Duty: Mobile 2. Sezon çıkış tarihi açıklandı! İşte yeni özellikler

Activision'ın geliştirdiği birinci şahıs mobil oyunu Call of Duty Mobile'ın ikinci sezonu Task Force 141 için çıkış tarihi verildi. COD Mobile'ın ikinci sezonunda yeni harita, silahlar ve heyecan verici temalı etkinlikler yer alıyor.

Call of Duty Mobile 2. Sezon: Task Force 141'in iOS ve Android cihazlar için çıkış tarihi belirlendi. Mobil oyuncuların vazgeçilmez battle royale oyunlarından olan COD Mobile'ın ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

Call of Duty Mobile 2. Sezon: Task Force 141, 23 Şubat Perşembe günü piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yeni sezon ile beraber oyunda birçok yenilik ve değişiklikler bulunacak. Dünyanın en seçkin askerlerinden oluşan One-Four-One, Sezon 2: Görev Gücü 141'e damgasını vuruyor. Yeni sezon Hardhat, Chopper Gunner, Counter Intel temalı etkinlik, yepyeni bir Battle Pass ve daha fazlasını getiriyor.

Call of Duty Mobile 2. Sezon yeniliklerinin hepsini görüntülemek için buraya tıklayınız.

Alex, Ghost, Gaz ve daha fazla Görev Gücü 141 üyesi COD Mobile'ın son sezonu için geri dönerken eski ekiple yeniden bir araya gelmeye hazır olun! Yeni haritalar, silahlar, etkinlikler ve daha fazlasını içeren bu yepyeni sezon önümüzdeki hafta başlayacak. Ancak, şimdilik 2. Sezonumuzun özetini alın.

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Son Dakika Gamegar Call of Duty: Mobile 2. Sezon çıkış tarihi açıklandı! İşte yeni özellikler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Call of Duty: Mobile 2. Sezon çıkış tarihi açıklandı! İşte yeni özellikler - Son Dakika
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