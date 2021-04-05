Call of Duty Mobile'ın üçüncü sezonunda gelecek özel bir harita yayınladı - Son Dakika

Call of Duty Mobile'ın üçüncü sezonunda gelecek özel bir harita yayınladı

Call of Duty Mobile\'ın üçüncü sezonunda gelecek özel bir harita yayınladı
Son Güncelleme: 06.04.2021 10:49

Harita CoD Mobile özel olacak. CoD Mobile yeni haritasının detayları Twitter'da paylaşıldı.

Call of Duty Mobile'ın üçüncü sezonuna birkaç hafta kaldı, ancak Activision şimdiden bununla ilgili teaserları yayınlamaya başladı. Mesela dün geliştirici Activision önümüzdeki sezonda yayınlanacak yeni bir haritayı yayınladı.

Açıklanan harita, yakın zamanda CoD: Mobile'ın Çin versiyonunda görülen haritanın aynısı . CoD: Mobile China, farklı içeriklere sahip ve farklı güncelleme temposunu takip eden ayrı bir oyun.

Çince versiyonunda, haritaya Kıyı adı verilmişti. Call of Duty serisindeki geçmiş oyunlardan alınan CoD: Mobile'daki haritaların çoğunun aksine , bu özel bir harita olacak. Beşe beş çok oyunculu oyun modu için olacak. Detayları görmek için buraya tıklayınız.

Kıyı, büyük bir harita olacak şekilde tasarlanmış. Neredeyse tüm alan açık, uzun menzilli silahlı çatışmaları tercih edebilirsiniz. Uzun geçitler, haritadaki keskin nişancılar için iyi bir alan sağlayacaktır.

Harita için kesin bir çıkış tarihi henüz açıklanmadı, ancak Activision üçüncü sezonda geleceğini doğruladı. Oyun içi geri sayıma göre CoD: Mobile'ın devam eden ikinci sezonu 16 Nisan'da sona erecek. Üçüncü sezon bundan bir gün sonra başlayabilir.

O zamana kadar, oyunculara iki yeni haritanın tanıtıldığı ikinci sezonun keyfini sürmeye devam edebilir. Shoot House ve Shipment 2019 yeni haritalar. Recon Perk ve SP-R 208 nişancı tüfeği de devam eden mevsimin ödülleri aracılığıyla ücretsiz olarak açılabilir.

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Call of Duty Mobile'ın üçüncü sezonunda gelecek özel bir harita yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Call of Duty Mobile'ın üçüncü sezonunda gelecek özel bir harita yayınladı - Son Dakika
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