Call of Duty Mobile sezon 3: Tokyo'dan Kaçış oyuna ekleniyor! - Son Dakika

Call of Duty Mobile sezon 3: Tokyo'dan Kaçış oyuna ekleniyor!

Call of Duty Mobile sezon 3: Tokyo\'dan Kaçış oyuna ekleniyor!
Son Güncelleme: 24.04.2021 14:36

Call of Duty Mobile'ın yeni sezonuna hazır mısınız?

Mobil oyun devlerinden biri olan Call of Duty Mobile sezon 3 Tokyo'dan kaçış oyuna ekleniyor. Call of Duty yeni sezonu ile birlikte birden fazla yeniliği de oyuna ekliyor. Bunlardan yeni savaş bileti, silahlar ve haritalar güncellemenin dikkatleri üzerine toplayan kısımları oldu. Gelin hep beraber yeni sezonun fragmanını izleyelim!

Savaş Bileti'nden yeni çıkan silahlardan bir diğeri de PP19 Bizon:

PP19 Bizon - Yokai (50. kademe)

PP19 Bizon - Sıradan (21. kademe)

Bunların dışında oyuna iki yeni harita daha ekleniyor.

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Sadece Haberler Call of Duty Mobile sezon 3: Tokyo'dan Kaçış oyuna ekleniyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Call of Duty Mobile sezon 3: Tokyo'dan Kaçış oyuna ekleniyor! - Son Dakika
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