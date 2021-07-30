Call of Duty: Modern Warfare 2 milyon aktif oyuncuya sahip! - Son Dakika

Call of Duty: Modern Warfare 2 milyon aktif oyuncuya sahip!

Call of Duty: Modern Warfare 2 milyon aktif oyuncuya sahip!
Son Güncelleme: 30.07.2021 10:14

Call of Duty: Modern Warfare'de hâlâ oyunu oynayan yaklaşık 2 milyon aktif oyuncu bulunuyor. Call of Duty: Modern Warfare'in yeni serisi çıkacak mı? İşte detaylar!

Activision tarafından yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare 2019 yılında çıkış yapmasından bu yana hâlâ hatırı sayılır bir oyuncu kitlesine sahip. Çoğu oyuncu, serinin bir sonraki oyunu çıktığında yeni oyuna geçiş yapma olasığı çok yüksek oluyor. Ancak, Modern Warfare bu süreçte oyuncu tabanını en iyi şekilde korumayı başardı.

PlayerCounter.com, Call of Duty: Modern Warfare'in 2 milyon aktif oyuncuya sahip olduğu duyurdu. Bu sayıların ne kadar doğru olduğu veya oyuncuların sadece PC'den mi alındığı henüz belirsizliği korusa da, Modern Warfare'in büyük kitleler tarafından tercih edilmesi ve popülaritesini koruması açıklamayı doğrular nitelikte.

Call of Duty: Modern Warfare 2 milyon aktif oyuncuya sahip!

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI LİSTESİNDE YER ALIYOR!

Modern Warfare, bugüne kadar tüm zamanların en çok satan 20 oyunu arasında yer alıyor, bu yüzden kesinlikle çok fazla potansiyel oyuncuya sahip.

Modern Warfare'in arkasındaki geliştiricilerden ikisi, bu yılın başlarından Infinity Ward'dan ayrıldı. Bu durum hayranlar tarafından Call of Duty: Modern Warfare'in bir devam serisi ile piyasaya sürüleceğine yönelik yorumlandı. Activision'ın şu an konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

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SON DAKİKA: Call of Duty: Modern Warfare 2 milyon aktif oyuncuya sahip! - Son Dakika
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