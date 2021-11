Call of Duty: Vanguard Kısa Süreliğine Ücretsiz Oynanabilir - Son Dakika

Activision'un yeni oyunu Call of Duty: Vanguard'da ücretsiz hafta sonu erişimi başladı. 22 Kasım 2021'e kadar oyunu PC, PlayStation ve Xbox platformlarından, an itibariyle ücretsiz şekilde erişebilirsiniz. Call of Duty: Vanguard kısa süreliğine ücretsiz

Oyuncular, 22 Kasım Pazartesi gününe kadar çok oyuncu modlarına 'tam erişim' ile oyunu ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilecek. Ancak ücretsiz hafta sonu etkinliğinin, oyunun hikaye ve zombi moduna erişim sağlamamakta olduğunu da şimdiden belirtelim.

Oyunu ücretsiz deneyimleyebilmek için yapmanız gerekenler

PC kullanıcısı iseniz, Battle.net uygulamasını indirip, oyunun sekmesinde bulunan "Ücretsiz Oyna" butonuna basarak ücretsiz hafta sonu erişimine katılabilirsiniz.

Konsol kullanıcısı iseniz, kullanmakta olduğunuz konsolun mağazasına (PS veya Xbox) giriş yaparak "Call of Duty: Vanguard - Ücretsiz Çok Oyunculu" şeklinde aratmanız gerekiyor.