Call of Duty: Warzone sistem gereksinimleri 2023! Call of Duty: Warzone kaç GB? - Son Dakika
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Call of Duty: Warzone sistem gereksinimleri 2023! Call of Duty: Warzone kaç GB?

Son Güncelleme: 08.01.2023 11:37

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından birisi Call of Duty: Warzone Battle royale modunda oyuncular birlikte savaşabilir. Dünya çapında milyonlarca oyunucusu bulunan ve sektörün en fazla oynanan oyunları arasında yer alan Call of Duty Warzone sistem gereksinimleri nedir? Warzone kaç GB? Detaylar haberimizde...

Activision'ın ücretsiz battle royale oyunu COD: Warzone, 10 Mart 2020'de piyasaya sürüldüğünden bu yana milyonlarca oyuncusu ile sektöre damga vurdu. Oyun 2019'daki Call of Duty: Modern Warfare'in bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Call of Duty: Warzone, PlayStation, Xbox One ve PC için piyasaya çıktı. Peki, bu kadar popüler olan oyun Warzone sistem gereksinimleri nelerdir? Call of Duty Warzone kaç GB? İnceleyelim...

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CALL OF DUTY WARZONE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2023

COD: WARZONE Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit veya Windows 10 64-Bit
  • İşlemci: Intel Core i3 4340 veya AMD FX 6300
  • RAM: 8 GB
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 2 GB/ GTX 1650 4 GB veya AMD Radeon HD 7950
  • Depolama: 175 GB

COD: WARZONE Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit
  • İşlemci: Intel Core i5 2500K veya AMD R5 1600X
  • RAM: 12 GB
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB/ GTX 1660 6 GB veya AMD Radeon R9 390/ AMD RX 580
  • Depolama: 175 GB

CALL OF DUTY WARZONE KAÇ GB?

Call of Duty Warzone'u oynayabilmeniz için gerekli boş alan 92.20 GB olarak belirlendi.

Call of Duty: Warzone sistem gereksinimleri 2022! Call of Duty: Warzone kaç GB?
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SON DAKİKA: Call of Duty: Warzone sistem gereksinimleri 2023! Call of Duty: Warzone kaç GB? - Son Dakika
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