Call of Duty: Warzone sistem gereksinimleri 2023! Call of Duty: Warzone kaç GB?

Activision'ın ücretsiz battle royale oyunu COD: Warzone, 10 Mart 2020'de piyasaya sürüldüğünden bu yana milyonlarca oyuncusu ile sektöre damga vurdu. Oyun 2019'daki Call of Duty: Modern Warfare'in bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Call of Duty: Warzone, PlayStation, Xbox One ve PC için piyasaya çıktı. Peki, bu kadar popüler olan oyun Warzone sistem gereksinimleri nelerdir? Call of Duty Warzone kaç GB? İnceleyelim...

CALL OF DUTY WARZONE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2023

COD: WARZONE Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit veya Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3 4340 veya AMD FX 6300

RAM: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 2 GB/ GTX 1650 4 GB veya AMD Radeon HD 7950

Depolama: 175 GB

COD: WARZONE Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel Core i5 2500K veya AMD R5 1600X

RAM: 12 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB/ GTX 1660 6 GB veya AMD Radeon R9 390/ AMD RX 580

Depolama: 175 GB

CALL OF DUTY WARZONE KAÇ GB?

Call of Duty Warzone'u oynayabilmeniz için gerekli boş alan 92.20 GB olarak belirlendi.