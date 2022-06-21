Expansive Worlds'ün geliştirip yayıncılığını üstlendiği olağanüstü manzaralara sahip balıkçılık oyunu Call of the Wild The Angler'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Call of the Wild The Angler sistem gereksinimleri neler? Call of the Wild The Angler kaç GB? İşte detaylar…
Call of the Wild The Angler'ı minimum grafiklerde oynamak için Intel 5. Nesil işlemciye veya AMD Ryzen 5 işlemciye, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 780 veya AMD RX 480 ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir.
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Önerilen ayarlarda oynamak isteyen oyuncular ise Intel Core i7 4. Nesil işlemci veya AMD Ryzen 5 işlemciye, minimum 16 GB RAM ve NVIDIA GTX 1070 veya AMD Vega 56 ekran kartı gerektirmektedir.
Call of the Wild The Angler'ı oynayabilmeniz için en temel kurulumuyla beraber 25 GB boş depolama alanı gerektirmektedir. Ayrıca oyunun her güncellemede boyutunda değişiklik göstermektedir.
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