Son Dakika Haberleri: Callamard, Türk Arap Medya Derneği'ni Ziyaret Etti

Callamard, Türk Arap Medya Derneği'ni Ziyaret Etti

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Türk Arap Medya Derneğini ziyaret etti.

Callamard, Türk Arap Medya Derneği'ni Ziyaret Etti, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Türk Arap Medya Derneğini ziyaret etti.

Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye'de bulunan Callamard ve beraberindeki heyet, Vefa'daki Türk Arap Medya Derneğinde yetkililerle görüştü.

Yaklaşık 2 saat süren ve basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Calamard, çıkışta açıklama yapmadı.

Türk Arap Medya Derneği Genel Direktörü Fatih Öke ise ziyarete ilişkin basın açıklamasının yarın Dernek Başkanı Turan Kışlakçı tarafından saat 11.00'de yapılacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:38 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1'ü Türk 8 Kişi! Eşcinsel Köyü Erkekleri Bahçıvanın Cinayetlerine Kurban Gitti Binali Yıldırım, "Duruşunuz Yok mu?" Sorusunu Cevapladı: Duruşum Millete Hizmettir

Son Dakika! 2019 Yılının İlk MGK Bildirisinde Dikkat Çeken Suriyeli Sığınmacılar Kararı: Amaç Dönmelerini Sağlamak Nike'ın Kullandığı Logoya Müslümanlardan Tepki Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 21:56:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Callamard, Türk Arap Medya Derneği'ni Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]