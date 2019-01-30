Callamard, Türk Arap Medya Derneği'ni Ziyaret Etti
1 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Türk Arap Medya Derneğini ziyaret etti.
Birleşmiş Milletler
(BM
) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Türk Arap Medya Derneğini ziyaret etti. Cemal Kaşıkçı
cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için Türkiye
'de bulunan Callamard ve beraberindeki heyet, Vefa'daki Türk Arap Medya Derneğinde yetkililerle görüştü.
Yaklaşık 2 saat süren ve basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Calamard, çıkışta açıklama yapmadı.
Türk Arap Medya Derneği Genel Direktörü Fatih
Öke ise ziyarete ilişkin basın açıklamasının yarın Dernek Başkanı Turan Kışlakçı
tarafından saat 11.00'de yapılacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:38 Kaynak: AA
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