- Callum Davidson: "İskoçya'da turu geçmek için tüm gücümüzü ortaya koyacağız"

İSTANBUL - St. Johnstone Teknik Direktörü Callum Davidson, Galatasaray maçının ardından sonuçtan mutlu olduğunu belirterek, "İskoçya'da turu geçmek için tüm gücümüzü ortaya koyacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştığı İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından yapılan basın toplantısında konuşan St. Johnstone Teknik Direktörü Callum Davidson, "7 numaraları çok iyiydi. Galatasaray çok iyi oyunculara sahip. Çok alan vermemeye çalıştık. İlk 10 dakika şanslıydık, gol bulabileceği pozisyonları vardı. Oyunun ortalarına doğru dengeye getirdik. Bugünkü sonuçtan mutluyum. Bu sadece ilk maç. Sadece beraberlik aldık. İskoçya'da turu geçmek için tüm gücümüzü ortaya koyacağız" diye konuştu.

Mücadelede direkt kırmızı kart gören kaleci Fernando Muslera'nın ikinci maçta olmamasının avantajlı olmayacağını, Galatasaray'da yerine giren herkesin kaliteli futbolcular olduğunu söyledi.