Çalmadık kapı bırakmadı, şifayı DEÜ'de buldu - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefa Kurt ve ekibi, ileri rahim ağzı kanserine yakalanan ve tedavi için çalmadık kapı bırakmayan Kadriye Çağırdan'a (44) yaptığı ameliyatla kanseri hapsetti, yayılmasını engelledi.

İzmir'de yaşayan 44 yaşındaki Kadriye Çağırdan geçtiğimiz aylarda rahim ağzı kanserine yakalandığını öğrendi. Acil ameliyat olması gereken hasta, daha önce başvurduğu hastanelerden sonuç alamayınca, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine başvurdu. Hastanede tetkikleri yapılan Çağırdan'ın acil ameliyata alınmasına karar verildi. Doç. Dr. Sefa Kurt ve ekibi tarafından acilen ameliyata alınan hasta, karın zarını açmadan yapılan ekstra peritoneal lenfadenektomi yöntemi ile yeniden sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Sefa Kurt, hastanın karın zarını açmadan yaptıkları ameliyatla kanseri belirli bir bölgeye hapsettiklerini ve vücuda yayılabileceği bütün yolları kestiklerini söyledi.

Hastayı daha konforlu bir hayat bekliyor

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde böyle bir ameliyatın ilk kez yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Sefa Kurt, "DEÜ Tıp Fakültemiz, Uygulama Araştırma Hastanemiz birçok konuda rehber ve referans olduğu gibi kadın genital kanserleri için de bir referans noktası olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kadriye Çağırdan isimli hastamız ileri derecede rahim ağzı kanserine yakalanınca hastanemize başvurdu. Hastamızın acil durumunu da göz önünde bulundurarak hemen ameliyata almaya karar verdik. Rahim ağzı kanserlerinde uyguladığımız ve karın zarını açmadan yapılan ekstra peritoneal lenfadenektomi yönetimiyle kanserin vücuda yayılabileceği bütün yolları keserek kanseri pervise hapsettik. Kanser şimdi o kısma hapsoldu, hapsettiğimiz kanseri de radyo kemoterapi yöntemiyle yok edeceğiz. Bir nevi tedavide nokta atışı yapmış olacağız. DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde ilk kez yaptığımız ameliyatla hastamız daha konforlu bir hayat sürecek" diye konuştu.

"Keşke en başından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine gelseydim"

Sağlığına kavuşan Kadriye Çağırdan ise Doç. Dr. Sefa Kurt ve ekibine teşekkür ederek, "Keşke en başından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine gelseydim. Daha önce buraya gelmediğim için pişmanım. Hocalarımız ve hastane çalışanları benimle çok ilgilendi. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum" dedi.

"Misyonumuzu sürdüreceğiz"

Yapılan başarılı ameliyat nedeniyle Doç. Dr. Sefa Kurt ve ekibini kutlayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Sağlık alanında donanımlı bilim insanları yetiştiren üniversitemiz, çağımızın hastalığı kanserin önlemesi ve tedavilerine yönelik çalışmalarıyla da öncü olmayı sürdürüyor. Bu misyonumuz kapsamında geçtiğimiz günlerde DEÜ Onkoloji Enstitüsü bünyesine yeni bilim ve anabilim dalları kazandırmıştık. Kanserin tanısı, teşhisi ile tedavisinde güncel yaklaşımları ve çağdaş yöntemleri kullanarak hastalarımıza şifa olmaya devam edeceğiz. Başarılı bir ameliyat gerçekleştiren Doç. Dr. Sefa Kurt ve ekibini kutluyor, hastamıza acil şifalar diliyorum. Bünyemizdeki yetkin bilim insanlarımız ile kanser hastalığının önlenmesi konusunda ülkemize, milletimize ve insanlığa faydalı işler yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - İZMİR