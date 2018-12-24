Son Dakika Haberleri: Çalmak İstediği Araçta Kilitli Kalınca Polisi Aradı

Çalmak İstediği Araçta Kilitli Kalınca Polisi Aradı

16 dakika önce

POLİS, Trondheim kentinde 17 yaşındaki hırsızın, bayiden çalmaya çalıştığı araçta kilitli kaldığını bildirdi.

Çalmak İstediği Araçta Kilitli Kalınca Polisi Aradı, System.String[]
POLİS, Trondheim kentinde 17 yaşındaki hırsızın, bayiden çalmaya çalıştığı araçta kilitli kaldığını bildirdi. NRK yayın kuruluşu, küçük suçlardan sabıkası olan hırsızın, aracın kapılarını açmayı başaramayınca polisten yardım istediğini duyurdu. Polis aracın içinde sıkışıp kalmaktan kurtardığı genci gözaltına aldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:33 

Trondheim, Polis, Güncel
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