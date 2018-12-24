Çalmak İstediği Araçta Kilitli Kalınca Polisi Aradı
16 dakika önce
POLİS, Trondheim kentinde 17 yaşındaki hırsızın, bayiden çalmaya çalıştığı araçta kilitli kaldığını bildirdi.
POLİS, Trondheim
kentinde 17 yaşındaki hırsızın, bayiden çalmaya çalıştığı araçta kilitli kaldığını bildirdi. NRK yayın kuruluşu, küçük suçlardan sabıkası olan hırsızın, aracın kapılarını açmayı başaramayınca polisten yardım istediğini duyurdu. Polis
aracın içinde sıkışıp kalmaktan kurtardığı genci gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:33
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