Çalmaya Çalıştığı Araçta Kilitli Kalınca Polisi Aradı
1 saat önce
Norveç'te çalmaya çalıştığı arabanın içinde kilitli kalan hırsız, yardım için polisi aramak zorunda kaldı.
Norveç
'te çalmaya çalıştığı arabanın içinde kilitli kalan hırsız, yardım için polisi aramak zorunda kaldı. Polis
, Trondheim
kentinde 17 yaşındaki hırsızın, bayiden çalmaya çalıştığı araçta kilitli kaldığını bildirdi.
NRK yayın kuruluşu, küçük suçlardan sabıkası olan hırsızın, aracın kapılarını açmayı başaramayınca polisten yardım istediğini duyurdu.
Polis aracın içinde sıkışıp kalmaktan kurtardığı genci gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:29 Kaynak: AA
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