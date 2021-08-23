Çaltılı'nın içme suyu deposu yenilendi - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarının bakım onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesinin deposu da yenilendi. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yepyeni bir görünüme kavuştu. Himaye çiti ile çevrilen depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçildi.

"İçme suyu depomuz tertemiz oldu"

Mahalle Muhtarı Niyazi Zeybek, "Allah razı olsun. İçme suyu depomuz tertemiz oldu. Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyor, selamlarımızı iletiyoruz" dedi.