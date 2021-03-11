Calyx VALORANT 'a geçiş durumu hakkında konuştu! - Son Dakika
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Calyx VALORANT 'a geçiş durumu hakkında konuştu!

12.03.2021 12:43

Ülkemizi yurt dışında temsil eden başarılı espor oyuncusu Buğra Arkın, takipçileri tarafından merak edilen soruyu yanıtladı. Peki ya Calyx VALORANT 'a geçişi hakkında ne söyledi?

Calyx 26 Şubat günü 13 aylık birlikteliği olan Kuzey Amerika organizasyonu Envy ile yollarını ayırmıştı. 26 Şubat gününden itibaren ise herkes tarafından merak edilen bir soru vardı. Buğra Arkın diğer CS: GO oyuncuları gibi Valorant'a geçecek miydi? Calyx sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderiyle bu konuya açıklık getirdi.

Calyx VALORANT 'a geçiş durumu hakkında konuştu!

Şu anlık Valorant'a geçmeyi düşünmediğini belirten oyuncu gelecek için henüz bir şey söylemedi. Gelecek ile ilgili herhangi bir açıklama yapmaması ise takipçileri tarafından tekrar merakın uyanmasına yol açtı. Gelecekte acaba Calyx'i Valorant sahnesinde görebilecek miyiz? Bunun için bekleyip göreceğiz…

Kaynak: Playerbros
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Kuzey Amerika, valorant, Gamegar, Güncel, Son Dakika

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