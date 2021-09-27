Çam ağacı devrildi, tramvay seferleri durdu - Son Dakika

Çam ağacı devrildi, tramvay seferleri durdu

Çam ağacı devrildi, tramvay seferleri durdu İzmir'in Konak ilçesinde yola devrilen çam ağacının tramvay tellerine zarar vermesinden dolayı seferler durdu.

Çam ağacı devrildi, tramvay seferleri durdu İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde yola devrilen çam ağacının tramvay tellerine zarar vermesinden dolayı seferler durdu. Devrilen ağaç itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırılırken, yol trafiğe kapandı, tramvay seferleri durdu. Olay, akşam saatlerinde Şair Eşref Bulvarı Montrö Meydanı'nda meydana geldi. Kaldırımda bulunan dev çam ağacı büyük bir gürültüyle biranda yola devrildi. Devrilen ağaç yoldan geçmekte olan tramvay hattının tellerine de zarar verdi. İhbar üzerine adrese polis ve 110 ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapanırken, tramvay seferleri de durdu. İtfaiye ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırırken, trafik normal akışına döndü. Tramvay seferlerinin ise yetkililerin çalışmaları sonrasında normale döneceği öğrenildi.

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