Üye Girişi
Çam ağaçlarından toplanıp kaynatılıyor, kilogramı 100 TL'den satılıyor- Her derde şifa bağışıklık deposu çam kozalağı pekmezi- 8 saat odun ateşinde... - Son Dakika

Çam ağaçlarından toplanıp kaynatılıyor, kilogramı 100 TL'den satılıyor- Her derde şifa bağışıklık deposu çam kozalağı pekmezi- 8 saat odun ateşinde...

14.06.2021 22:07

Çam ağaçlarından toplanıp kaynatılıyor, kilogramı 100 TL'den satılıyor Her derde şifa bağışıklık deposu çam kozalağı pekmezi 8 saat odun ateşinde kaynatılıp küçüklerinden reçel büyüklerinden pekmez yapılıyor Ormanlarıyla ünlü Antalya'nın Akseki ilçesinin, çam kozalakları pekmez ve reçel...

Çam ağaçlarından toplanıp kaynatılıyor, kilogramı 100 TL'den satılıyor

Her derde şifa bağışıklık deposu çam kozalağı pekmezi

8 saat odun ateşinde kaynatılıp küçüklerinden reçel büyüklerinden pekmez yapılıyor

ANTALYA - Ormanlarıyla ünlü Antalya'nın Akseki ilçesinin, çam kozalakları pekmez ve reçel olarak değerlendiriliyor. Çam ağaçlarından toplanıp küçükleri reçel, büyükleri pekmez yapılan kozalakların pekmezinin kilogramı 75 ile 100 TL arasında alıcı buluyor. Türkiye'nin birçok yerinden sipariş alan çam kozalağı pekmezi, uzun süren ve meşakkatli bir üretim sürecinin ardından sofralarda yerini alıyor.

Toroslardan toplanan kızılçam ve karaçam kozalaklarının büyüklerinden pekmez, küçüklerinden ise reçel yapılıyor. Reçel yapılacak kozalaklar için küçükler ayrılıyor ve ikiyi bölünüyor. İçine şeker konulan kozalaklar kazanlarda kaynamaya bırakılıyor. Pekmez yapılacak kozalaklar için ise büyükler kullanılıyor. İkiye bölünmeden tek parça halinde kaynatılan pekmez kozalaklarının, kaynama bitiminde suyu süzülüyor. Çok olmamak kaydı ile doğal aromasında şeker olmayan kozalaklar üzerine bir miktar şeker ilave ediliyor. Tekrar kazanlara konulup odun ateşinde yeniden kaynamaya bırakılan kozalaklar yeniden süzgeçten geçiyor. Suyunu alıp tekrar kazanlara koyulan kozalakların suyunun kaynaması pekmez kıvamına gelinceye kadar devam ediyor. Bu süreç yaklaşık 7-8 saat devam ediyor.

Akseki ilçesinde çam kozalağından reçel ve pekmez üreticisi Fatma Kara, ailesi ile reçel ve pekmez üretimi yaptıklarını söyledi. Toros dağlarının zengin ormanlara sahip olduğunu belirten 48 yaşındaki Kara, "Akseki'nin ormanları oldukça meşhurdur. Bu saf ve temiz ormanlarda, bol oksijenin olduğu herkes tarafından biliniyor. Biz de kozalakları yeşilken toplayıp büyük kozalaklardan pekmez ve küçük kozalaklardan ise reçel yapıyoruz" dedi.

Kendilerinin sürekli müşterileri olduğunu ve her yıl kendilerinden sipariş aldıklarını söyleyen Kara, "Her yıl yaptığımız için müşterilerimiz sürekli sormaktadırlar. Kilosunu 75-100 arası satıyoruz. Kanser, mide, bronşit gibi hastalıklara şifa olduğunu biliyoruz. Bu pekmezi herkes tüketebilir" ifadelerini kullandı.

Çam ağaçlarından toplanıp kaynatılıyor, kilogramı 100 TL'den satılıyor- Her derde şifa bağışıklık deposu çam kozalağı pekmezi- 8 saat odun ateşinde...
Çam ağaçlarından toplanıp kaynatılıyor, kilogramı 100 TL'den satılıyor- Her derde şifa bağışıklık deposu çam kozalağı pekmezi- 8 saat odun ateşinde...
Çam ağaçlarından toplanıp kaynatılıyor, kilogramı 100 TL'den satılıyor- Her derde şifa bağışıklık deposu çam kozalağı pekmezi- 8 saat odun ateşinde...
Çam ağaçlarından toplanıp kaynatılıyor, kilogramı 100 TL'den satılıyor- Her derde şifa bağışıklık deposu çam kozalağı pekmezi- 8 saat odun ateşinde...

Toros Dağları, Türk Lirası, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çam ağaçlarından toplanıp kaynatılıyor, kilogramı 100 TL'den satılıyor- Her derde şifa bağışıklık deposu çam kozalağı pekmezi- 8 saat odun ateşinde... - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesinin detaylarını anlattı: Aramıza kimseyi sokmama kararına vardık 21:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesinin detaylarını anlattı: Aramıza kimseyi sokmama kararına vardık Son Dakika: SGK'ya kayıtlı tüm işçi ve memurlara Kovid-19 aşı randevusu yarın açılıyor 21:32 Son Dakika: SGK'ya kayıtlı tüm işçi ve memurlara Kovid-19 aşı randevusu yarın açılıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse bunu aynı şekilde Başkan Biden'a ifade ettim 21:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse bunu aynı şekilde Başkan Biden'a ifade ettim
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: ABD, PKK'ya desteğini sonlandırmalı 20:47 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: ABD, PKK'ya desteğini sonlandırmalı ABD'ye mesaj gibi hamle! Erdoğan-Biden görüşmesinde gözler masadaki kitaba kilitlendi 20:25 ABD'ye mesaj gibi hamle! Erdoğan-Biden görüşmesinde gözler masadaki kitaba kilitlendi Burak'ın sesi soyunma odasını inletti! İtalya yenilgisi sonrası yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı 20:07 Burak'ın sesi soyunma odasını inletti! İtalya yenilgisi sonrası yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi 19:57 Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 5 bin 626 yeni vaka tespit edildi Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı 18:51 Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı

Son Dakika Haberleri
19:43 Son Dakika: Aşılamada yeni rekor kırıldı! Bir günde 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı
19:42 Hadise ve Kaan Yıldırım arasında sular durulmuyor! Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı
19:22 Gaziantep Belediyesi'nden yeni uygulama! Sigarayı bırakana 5 gün izin, işe bisikletle gelene aylık 50 TL fazla ödeme
19:18 NATO aile fotoğrafına damga vuran olay! Liderlere NATO'nun önemini hatırlatan video izletildi
19:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi başladı
19:03 Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti
18:36 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" sorusuna yanıt: Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde
18:20 Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi
18:15 Mustafa Cengiz rahatsızlığı sebebiyle tedavi altına alındı, 3 gün hastanede yatacak!
18:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi 1 saat ertelendi' Görüşme 19:00'a alındı
Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime iletti Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime iletti         
21:59
Erdoğan'dan Erdoğan'dan "Biden'la görüşmede "Sözde soykırım" gündeme geldi mi?" sorusuna cevap: Hamdolsun gelmedi         
21:44
Salgınının sonu mu geliyor? Dünya genelindeki vakalar 7 haftadır düşüşte Salgınının sonu mu geliyor? Dünya genelindeki vakalar 7 haftadır düşüşte         
21:10
Tekeri patlayan otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü, 3 yaralı Tekeri patlayan otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü, 3 yaralı         
21:00
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Biden'dan ilk değerlendirme: Çok iyi bir görüşme yaptık         
20:28
İlçe belediye başkanı ve milletvekilleri makam odasına girmek için korumalarla mücadele ettiler İlçe belediye başkanı ve milletvekilleri makam odasına girmek için korumalarla mücadele ettiler         
20:12
Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar         
20:02
Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti         
19:04
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 22:30:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çam ağaçlarından toplanıp kaynatılıyor, kilogramı 100 TL'den satılıyor- Her derde şifa bağışıklık deposu çam kozalağı pekmezi- 8 saat odun ateşinde... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement