Son Dakika Haberleri: Cam ambalaj için teşvik talebi
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Cam ambalaj için teşvik talebi

17 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ücretli poşet uygulamasıyla yakalanan farkındalığa dikkati çekerek, "Ambalajlı ürünlerin hem daha ucuz hem de daha sağlıklı olabilmesi için depozitolu cam ambalajlar teşvik edilmeli." ifadesini kullandı.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ücretli poşet uygulamasıyla yakalanan farkındalığa dikkati çekerek, "Ambalajlı ürünlerin hem daha ucuz hem de daha sağlıklı olabilmesi için depozitolu cam ambalajlar teşvik edilmeli." ifadesini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, üretici ve tüketicinin ucuz olduğu için plastik ambalajları tercih ettiğini belirtti.
Cam ambalajların depozitolu olması durumunda plastikten daha ucuza geldiğine işaret eden Palandöken, bu nedenle cam ambalajlı ürünlerde depozito uygulamasının yaygınlaştırılmasını istedi.
Palandöken, plastik ambalajların zararlı olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla ambalajlı ürünlerin hem daha ucuz hem de daha sağlıklı olabilmesi için depozitolu cam ambalajlar teşvik edilmeli." ifadesini kullandı.
Plastik poşetlerin bedelli olmasından sonra katılım ve farkındalığın arttığına dikkati çeken Palandöken, "Bu uygulamanın amacıyla aynı doğrultuda, cam ambalajlı ürünlerde de bu şekilde bir farkındalık oluşturulmalı. Çünkü cam, ham maddesi toprak olduğu için yüzde 100 geri dönüştürülebiliyor ve sağlığa zararı yok. Bunun aksine plastik ambalajlı ürünler hem çevreye hem de içinde bulunan ürüne karışan maddeler nedeniyle insan sağlığına zarar veriyor. Dolayısıyla ücretli poşetlerde yakalanan farkındalık camda da yakalanmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:54 Kaynak: AA
Ekonomi
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