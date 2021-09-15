Üye Girişi
Çam balı üretimi yağmura kaldı - Son Dakika

Çam balı üretimi yağmura kaldı

15.09.2021 15:55
Çam balı üretimi yağmura kaldı, System.String[]

-Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ını, Türkiye çam balı üretiminin ise yüzde 75-80'lik bölümünün karşılandığı Muğla'da çam balı üreticileri yıllık yaklaşık 20 bin ton çam balı üretiminin yağmur yağması durumunda bu yıl 4-5 bin ton çam balı alabileceklerini açıkladılar.

-Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ını, Türkiye çam balı üretiminin ise yüzde 75-80'lik bölümünün karşılandığı Muğla'da çam balı üreticileri yıllık yaklaşık 20 bin ton çam balı üretiminin yağmur yağması durumunda bu yıl 4-5 bin ton çam balı alabileceklerini açıkladılar.

Son üç yıldır küresel iklim değişikliği sonrası kurak bir çam balı sezonu geçiren üreticiler, çam balı üretim sahaları olan Marmaris, Köyceğiz ve Milas'taki orman yangınlarının rekolteyi daha da aşağıya çektiğini söylediler.

Muğla yöresinde orman yangınının çıkmadığı tek çam balı üretim sahası olan Menteşe'nin kırsal Kıran ve Sarnıç mahalleleri ile Ula'nın Akyaka mahallesine geçen yıllarda yaklaşık Muğla ve dışarıdan 6 milyon arı konaklıyordu. Türkiye arı kovan miktarının yüzde 75'inin Ağustos ve Ekim aylarında çam balı için konakladığı Muğla'ya yerli üretici dışında diğer illerden çam balı üretimi için gelen olmadı.

Kıran Mahallesinde çam balı üretimi için Köyceğiz ilçesinden gelen İlyas Kara, her yıl çam balı üretimi için Marmaris'e gittiğini, bu yıl orman yangınları nedeniyle Menteşe'nin Kıran mahallesine geldiğini söyledi. 1979 yılından bu yana gezginci arıcılık yaptığını belirten Kara, "Geçen yıl ve bu yıl çok sıkıntılı geçiyor. Bu yıl daha iyi olur düşüncesiyle ümit ediyorduk fakat yangınlar müthiş bir şekilde etkiledi. Birçok arıcımız dağıldı. Kıran bölgesinde çok arıcımız olurdu. Şu anda kimse yok. Sadece yakın köylerden gelenler var. Diğer illerden gelen yabancı arıcı yok. Dün buradan 4-5 kamyon arı sarıldı. Köyceğiz'e doğru gittiler ama kovanların içinde arı kalmadı. Bu sene dörtte bir ancak alırız. Bir kesim alırız. O da 60-70 teneke yapar. Bu da bizim masraflarımızı kurtarmaz. Umut, hepimiz bekliyoruz. Ekim'den sonra ümit olmaz. Basra böceği çok az bu bölgede Kıran bölgesinde var sadece. Marmaris'te yok zaten çünkü yangın nedeniyle çam balı üretimi için çamlarda böcek yok. Arıların bal yapması için öncelikle havaların yağması lazım. Dün yağmurdan ümitliydik, olmadı. Bugün de yağış var denildi yine bekliyoruz. Yağmur olursa belki olabilir" dedi. - MUĞLA

Çam balı üretimi yağmura kaldı
Çam balı üretimi yağmura kaldı
Çam balı üretimi yağmura kaldı
Çam balı üretimi yağmura kaldı

Köyceğiz, Marmaris, Türkiye, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çam balı üretimi yağmura kaldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti 16:17 Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu 16:00 Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı 15:54 Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi 15:39 Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor 15:20 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu 15:13 İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu
Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü 14:47 Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı 14:07 Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı

Son Dakika Haberleri
16:17 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi
16:16 Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti
16:00 Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu
15:47 Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı
15:38 Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi
15:37 Pfizer, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara koronavirüs aşısı için başvuru yapmaya hazırlanıyor
15:22 Fenerbahçe'nin rakibi Frankfurt, kaosu yaşıyor! Alman ekibinde birden fazla kriz var
15:19 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor
15:13 Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun
15:06 Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi         
16:18
Kiracılara yeni haber! Kiracılara yeni haber! "Evde çocuğum oturacak" diyen ev sahibi tazminat ödeyebilir         
16:07
Eski makyaj sanatçısı Natalie Acquisto, Facebook Gaming ile ortaklığa imza atan ilk Avustralyalı oldu Eski makyaj sanatçısı Natalie Acquisto, Facebook Gaming ile ortaklığa imza atan ilk Avustralyalı oldu         
15:55
Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı         
15:48
Oğlunu balerine bindirmeyi reddeden görevliyi dövdü! Olay anı saniye saniye kamerada Oğlunu balerine bindirmeyi reddeden görevliyi dövdü! Olay anı saniye saniye kamerada         
15:36
Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun         
15:14
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Son Dakika: Son Dakika: "Dijital Türk Lirası" için ilk adım geldi! Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK işbirliği platformu oluşturdu         
14:35
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi         
13:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde         
13:23
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor         
13:06
O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü         
12:37
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı         
12:01
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 16:25:52. #1.11#
SON DAKİKA: Çam balı üretimi yağmura kaldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement