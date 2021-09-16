Üye Girişi
Çam balı üretimi yağmura kaldı - Son Dakika

Çam balı üretimi yağmura kaldı

16.09.2021 00:57
Çam balı üretimi yağmura kaldı, System.String[]

-Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ını, Türkiye çam balı üretiminin ise yüzde 75-80'lik bölümünün karşılandığı Muğla'da çam balı üreticileri yıllık yaklaşık 20 bin ton çam balı üretiminin yağmur yağması durumunda bu yıl 4-5 bin ton çam balı alabileceklerini açıkladılar.

-Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ını, Türkiye çam balı üretiminin ise yüzde 75-80'lik bölümünün karşılandığı Muğla'da çam balı üreticileri yıllık yaklaşık 20 bin ton çam balı üretiminin yağmur yağması durumunda bu yıl 4-5 bin ton çam balı alabileceklerini açıkladılar.

Son üç yıldır küresel iklim değişikliği sonrası kurak bir çam balı sezonu geçiren üreticiler, çam balı üretim sahaları olan Marmaris, Köyceğiz ve Milas'taki orman yangınlarının rekolteyi daha da aşağıya çektiğini söylediler.

Muğla yöresinde orman yangınının çıkmadığı tek çam balı üretim sahası olan Menteşe'nin kırsal Kıran ve Sarnıç mahalleleri ile Ula'nın Akyaka mahallesine geçen yıllarda yaklaşık Muğla ve dışarıdan 6 milyon arı konaklıyordu. Türkiye arı kovan miktarının yüzde 75'inin Ağustos ve Ekim aylarında çam balı için konakladığı Muğla'ya yerli üretici dışında diğer illerden çam balı üretimi için gelen olmadı.

Kıran Mahallesinde çam balı üretimi için Köyceğiz ilçesinden gelen İlyas Kara, her yıl çam balı üretimi için Marmaris'e gittiğini, bu yıl orman yangınları nedeniyle Menteşe'nin Kıran mahallesine geldiğini söyledi. 1979 yılından bu yana gezginci arıcılık yaptığını belirten Kara, "Geçen yıl ve bu yıl çok sıkıntılı geçiyor. Bu yıl daha iyi olur düşüncesiyle ümit ediyorduk fakat yangınlar müthiş bir şekilde etkiledi. Birçok arıcımız dağıldı. Kıran bölgesinde çok arıcımız olurdu. Şu anda kimse yok. Sadece yakın köylerden gelenler var. Diğer illerden gelen yabancı arıcı yok. Dün buradan 4-5 kamyon arı sarıldı. Köyceğiz'e doğru gittiler ama kovanların içinde arı kalmadı. Bu sene dörtte bir ancak alırız. Bir kesim alırız. O da 60-70 teneke yapar. Bu da bizim masraflarımızı kurtarmaz. Umut, hepimiz bekliyoruz. Ekim'den sonra ümit olmaz. Basra böceği çok az bu bölgede Kıran bölgesinde var sadece. Marmaris'te yok zaten çünkü yangın nedeniyle çam balı üretimi için çamlarda böcek yok. Arıların bal yapması için öncelikle havaların yağması lazım. Dün yağmurdan ümitliydik, olmadı. Bugün de yağış var denildi yine bekliyoruz. Yağmur olursa belki olabilir" dedi. - MUĞLA

Marmaris, Türkiye, Muğla, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çam balı üretimi yağmura kaldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti 00:44 Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti Markete giderken yakalanan koronalı gençten polise karşı ilginç savunma: Abi abarttınız 00:06 Markete giderken yakalanan koronalı gençten polise karşı ilginç savunma: Abi abarttınız Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler 23:43 Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 23:16 Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor 22:51 Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı 22:31 Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı
Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti 21:22 Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor 20:52 Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
18:30 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
18:05 Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları         
00:57
Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç! Manchester City, sahasında RB Leipzig'i 6-3 mağlup etti Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç! Manchester City, sahasında RB Leipzig'i 6-3 mağlup etti         
00:33
Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı         
23:51
A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak         
23:32
Selçuk Bayraktar Selçuk Bayraktar "Yapılamaz" denileni nasıl başardı? İşte tarihi hamlenin hikayesi         
23:14
Sergen Yalçın kaybedilen Dortmund maçı sonrası çok umutlu: Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir Sergen Yalçın kaybedilen Dortmund maçı sonrası çok umutlu: Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir         
22:43
Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi         
20:52
EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı         
20:34
Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü         
14:47
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 01:32:55. #1.13#
SON DAKİKA: Çam balı üretimi yağmura kaldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement