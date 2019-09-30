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Cam da sildim yer de

1 saat önce

Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, DJ Kadir Çetin'in sorularını da yanıtladı.

Cam da sildim yer de, System.String[]

Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, DJ Kadir Çetin'in sorularını da yanıtladı. Özgün, "5 yıldızlı bir otelde temizlik yapacaksın, beş konser parası alacaksın deseler, kabul eder misin" sorusuna ilginç bir yanıt verdi: "Her gün hanım için 5 kuruş almadan temizlik yapıyorum. Para vereceklerse yaparım tabii ki. 10 yaşından evleninceye kadar öğrenciydim, bekar yaşadım. Cam sildik, yer sildik yaptık yani."

Kadir Çetin, Cam, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:01 
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