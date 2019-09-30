Cam da sildim yer de

Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, DJ Kadir Çetin'in sorularını da yanıtladı. Özgün, "5 yıldızlı bir otelde temizlik yapacaksın, beş konser parası alacaksın deseler, kabul eder misin" sorusuna ilginç bir yanıt verdi: "Her gün hanım için 5 kuruş almadan temizlik yapıyorum. Para vereceklerse yaparım tabii ki. 10 yaşından evleninceye kadar öğrenciydim, bekar yaşadım. Cam sildik, yer sildik yaptık yani."