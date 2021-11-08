(DRONE) Çam Dağı'nda sis, sonbahar renkleriyle bütünleşti - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nın bitki örtüsü, bölgede etkili olan sisin içinde görüntülendi.

İlçedeki sis bulutu, ilçeye bağlı Kestanepınarı, Şerbetpınarı, Kirazlı ve Çukurköy mahalleleri üzerinde etkili oldu.

Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran 900 rakımlı Çam Dağı'nın üzerini kaplayarak dağların eteklerine tırmanan sis ile sonbahar renkleri güzel görüntüler sergiledi.

Renk cümbüşünün yaşandığı Çam Dağı'nın sis eşliğindeki manzarası ve yolları, drone ile de görüntülendi.