Son Dakika Haberleri: Cam fasulye konservesi patladı, korkuyla kaçıştılar
Son Dakika Güncel Cam fasulye konservesi patladı, korkuyla kaçıştılar - Son Dakika

Cam fasulye konservesi patladı, korkuyla kaçıştılar

6 saat önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bir evin bahçesinde yakılan ateşin yanına bırakılan cam fasulye konserve kutusu bir anda patladı.

Cam fasulye konservesi patladı, korkuyla kaçıştılar, System.String[]

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bir evin bahçesinde yakılan ateşin yanına bırakılan cam fasulye konserve kutusu bir anda patladı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, görüntülerde ateşin çevresinde oturanların korkuyla kaçma anları yer aldı.

Olay, cumartesi günü, Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi 76 Sokak'ta, Fikret Türe'ye ait evin bahçesinde meydana geldi. Bahçede ateş yakarak çevresinde oturan ve sohbet eden ev sakinleri, ateşin yanına koydukları kapalı cam fasulye konserve kutusunun bir anda patlamasıyla korku dolu anlar yaşadı. Evin güvenlik kamerasınca kaydedilen o anlarda, konservenin patlamasıyla panikleyen 3'ü kadın 4 kişinin çevreye kaçıştığı görüldü.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:53 Kaynak: DHA
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