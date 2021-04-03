Koçarlı'da üretilen çam fıstığı, coğrafi işaret aldı. - Son Dakika

Koçarlı'da üretilen çam fıstığı, coğrafi işaret aldı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde üretilen çam fıstığı, coğrafi işaret aldı.

Ticaret Borsası'nın müracaatı sonrası ' Aydın Çam Fıstığı', coğrafi işaret aldı. 1 Nisan'da Türk Patent Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde karar yayımlandı. 11'i orman mahallesi olmak üzere 30 mahalle geçimini çam fıstığından sağlayan Koçarlılı çiftçiler, kararı memnuniyetle karşıladı. Koçarlı Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan , "Bu ürün Aydın'ın Koçarlı üzerinden tanıtımına çok ciddi katkı sunuyor. Öyle bir ürün ki bu adeta altın değerindedir. Dünyanın en kaliteli çam fıstığı burada yetişir" dedi. Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ise "Bölgemizin marka değerini arttırmak, tarımsal ürünlerimizin ulusal ve uluslararası pazarda hak ettiği değeri bulması adına Avrupa Birliği coğrafi işaret çalışmalarına başlayacağız. Aydın Çam Fıstığı coğrafi işaret başvuru sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

2014 yılında 1 milyon 200 bin lira devlet desteği alarak 4 bin metrekare kapalı alanda modern bir fabrika kuran Serkan Karatosun ise, " Türkiye'de üretilen 540 ton çam fıstığının yüzde 50'sini üreten Koçarlı halkı, coğrafi işaret sonrası ürünlerini daha da değerli hale geldi. Künarın kilosu ise 600 liraya kadar çıktı" dedi.