ÇAM FISTIĞI HASADI BAŞLADI, KİLOGRAM FİYATI ALTINLA YARIŞIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

ÇAM FISTIĞI HASADI BAŞLADI, KİLOGRAM FİYATI ALTINLA YARIŞIYOR

16.11.2022 11:47

İZMİR'in Bergama ilçesi Kozak Yaylası'nda çam fıstığı hasat sezonu başladı.

İZMİR'in Bergama ilçesi Kozak Yaylası'nda çam fıstığı hasat sezonu başladı. Boyu yaklaşık 25 metreyi bulan çam ağacına tırmanan üreticiler, kozalak topluyor. Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, son yıllarda verimi düşen çam fıstığının kilogram fiyatının 1000 liranın üzerinde olduğunu ve altınla yarıştığını söyledi.

Bergama'daki Kozak Yaylası'ndaki ormanda en değerli ürünlerden biri kabul edilen çam fıstığı için hasat sezonu başladı. Boyu yaklaşık 25 metreyi bulan çam ağaçlarına tırmanan üreticiler, ellerindeki sırıklarla kozalakları topluyor. Depolama sürecinin ardından açık alana serilen kozalakların kabuklarından ayrılacağını anlatan Göbeller köyü Muhtarı Ertan Sağlam, üreticilerin 4 ay süresince hasada devam edeceklerini açıkladı. Sağlam, Toplanan kozalaklar kış süresince depolanıyor. Bahçelerimizde depoluyoruz, ta ki havalar ısınıncaya kadar bekliyoruz. Temmuz ayında depolama bitiyor. Açık alana seriyoruz. Güneşin ısısıyla kozalaklar açılıyor. Buna 'çelik' diyoruz. Kozalağın içindeki kabuklu kısma 'künar' denir. Tırmıkla ya da zirai aletle kabuklu kısmı ayırıyoruz. Önceden kadınlarımız elle çıkarırdı. Şimdi patozların içinde künarı çıkarıyoruz. Fıstık da künarın içinde oluyor dedi.

Çam fıstığında 2008'den itibaren verimin düştüğünü belirten Sağlam, Bu konudaki araştırmalar sürüyor. Termal tuzaklar kurduk ve Güney Amerika kökenli bir çam emici böceğin zararı olduğunu gözlemledik. İlaçlama yapmadık. Havada 2 santigrat ısınma var bu durumun etkisiyle de verim düştü diye konuştu.

Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları da çam fıstığının kilogram fiyatının 1000 liranın üzerinde olduğunu ve altınla yarıştığını söyledi. Kozak'ta çam fıstığının değerli bir ürün olduğuna dikkat çeken Taşkıranoğulları, Kozak bölgesinde 16-17 mahallemiz var. Türkiye'nin en kaliteli çam fıstıklarından biri burada yetişiyor. Son yıllarda verim düştü. Bölgede daha çok yaşlılar kaldı, gençlerimiz başka yerlere gidiyor. İleride kozalak toplayacak genç bulamayacağız. İsteriz ki verim fazla olsun, fiyatı düşsün dedi.

'HER İŞİN BİR ZORLUĞU VAR'

Kozalak toplayarak geçimini sağlayan işçilerden Fatma Sabahçı (41), Yorucu bir iş. Her işin bir zorluğu var ama temiz havada hasat yapmak çok keyifli. Bize yevmiye olarak kazanç sağlıyor. Başka işe de gidiyorum ama mahsul iyi olunca kozalak toplamak da güzel oluyor ifadesini kullandı.

Kozak'ta fıstık yetiştiren Yahya Çetin (41) de Bu işin içinde doğup büyüdüm. Bu yaşa kadar geçim kaynağımızdı. Ama 10 yıldır mahsulümüz çok azaldı. Ama yine de topluyoruz. Hayvancılıkla da uğraşıyorum. Farklı alanlara da yönelmek zorunda kaldık dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İzmir' de 4 ton sahte şarap ele geçirildi İzmir' de 4 ton sahte şarap ele geçirildi İzmir'de 4 bin 102 litre kaçak içki ele geçirildi İzmir'de 4 bin 102 litre kaçak içki ele geçirildi

Kozak Yaylası, Bergama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇAM FISTIĞI HASADI BAŞLADI, KİLOGRAM FİYATI ALTINLA YARIŞIYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:56 Fenerbahçe'nin tüm çabalarına rağmen Almanya'ya gitmişti! Ömer Faruk Beyaz kabusu yaşıyor
11:44 Şırnak Valiliği, Taksim bombacısıyla telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen MHP'li başkanla ilgili açıklama yaptı
11:44 Doya Doya Moda'da ortalık birbirine girdi! Çanta tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
11:07 Dünyanın konuşacağı transfer! Süper Lig devi Hakim Ziyech'i istiyor
11:01 Dansı bırakarak moda sektörüne yönelen Asena ilk defilesinde gözyaşlarına boğuldu
10:48 Altının gram fiyatı yeni güne düşüşle başladı! 1.062 lira seviyesinden işlem görüyor
10:40 Dolar güne yatay seyirle başladı! 18,61 lira seviyesinden işlem görüyor
10:36 AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığı, erkek dansözlü eğlence düzenledikleri iddialarına cevap verdi
08:40 Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra birlikte rol aldığı Beren Saat'e övgü yağdırdı: Onunla çalışmak çok konforluydu
11:41 Emekliler arazi satın alıp kendi köylerini kurdu! Yaşamı daha keyifli hale getirmenin tadını çıkartıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2022 12:42:31. #1.12#
SON DAKİKA: ÇAM FISTIĞI HASADI BAŞLADI, KİLOGRAM FİYATI ALTINLA YARIŞIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement