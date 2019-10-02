Son Dakika Haberleri: Çam kahvesinden sonra çam kolonyası üretti
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Çam kahvesinden sonra çam kolonyası üretti

58 dakika önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir firma, çam kahvesinin ardından çam kolonyası üretimine başladı.

Çam kahvesinden sonra çam kolonyası üretti, System.String[]

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir firma, çam kahvesinin ardından çam kolonyası üretimine başladı.


Kozalak Garden markası ile Kızılcahamam'da hizmete devam eden işletmeci Nuray Arslan, Şehit Mehmet Erdem Caddesi muhtarlık binası karşısına açtığı fabrika satış mağazasını tanıttı. Arslan yaptığı açıklamada, "Kahve sektöründeki başarılı geçen 6 yılın ardından ve 2 senedir sabunlarla sağlanan güçlü ivme bizleri hizmet etme konusunda yeni bir iş koluna girmemizi teşvik etti. Gecen yıl çam kahve paketlerimizde tek kalem üründe yüz binlerce ürünle bizim yanımızda olan bütün paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza sizin vesilenizle çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aynı heves ve heyecanla elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyle kolonya sektörüne çok güçlü bir şekilde giriş yaptık. Bu işin vesile olmasında güzel ilçemiz Kızılcahamam çam ve Çamlıdere çam kolonyalarının ürünlerini hazırladık. Bu işin gerçekleşmesinde kıymetli başkanlarımız Hazım Caner Can ve Süleyman Acar Bey'e şahsım ve markam adına çok teşekkür ediyorum. Güzel ilçelerimizin tanıtımında artık kahve ve sabunlarımızla kolonyalarımız da yerini alacak. Her zaman tekrar edip söylediğimiz gibi şehrimizin üreten gücü olacağız ve daha büyük kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kızılcahamam, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:59 Kaynak: İHA
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