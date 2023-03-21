Cam kapıya çarpan eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Cam kapıya çarpan eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı yaşamını yitirdi

21.03.2023 16:13
Cam kapıya çarpan eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı yaşamını yitirdi

İzmir'in Konak ilçesinde kendisine ait iş yerinde bulunan cam kapıya çarparak ağır yaralanan eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

19 Mart günü öğle saatlerinde Göztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu, kendine ait restoranda cam kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan cam parçaları, Uslu'nun üzerine düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla gelen sağlık ekipleri, çok kan kaybettiği belirlenen Uslu'yu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Uslu, dün akşam hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Muzaffer Uslu'nun cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Ege, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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