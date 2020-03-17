Cam kapıyı fark etmeyip, kırarak dışarı çıktı 'çok temizdi' dedi - Son Dakika

ADIYAMAN'da, Aslan Basri Bulut (32) tıraş olduktan sonra çıkmak istediği cam kapıyı fark etmeyince kırarak dışarı çıktı. Cam kapıyı kırarak dışarı çıkışı güvenlik kameralarına yansıyan Bulut, "Cam kapı çok temiz olunca fark edemedim ve açık sanıp, camdan dışarı çıktım" dedi.

Adıyaman Belediyesi'nde çalışan Aslan Basri Bulut, geçen Cuma günü Kapcami Mahallesi'nde Bashar Ali'nin işlettiği berbere gitti. Burada tıraş olan Bulut, ödemesini yaptıktan sonra dışarı çıkmak istedi. Bu sırada cam kapıyı açık sanan Bulut, çarptığı camın kırılmasıyla dışarı çıkabildi. Hafif yaralanan ve olayın şaşkınlığını yaşayan Bulut'un cam kapıdan çıkmak isterken camı kırması berber dükkanının güvenlik kameralarına da yansıdı.

'KAPININ KAPALI OLDUĞUNU FARK EDEMEDİM'

Tıraş olduğu sırada telefonla konuştuğunu ve birbiri ardına görüşmeler yaptığını anlatan Bulut, saç kesimi bittikten sonra kapıya yöneldiğini ancak kapalı olduğunu fark etmediğini söyledi. Cam çok temiz olduğu için kapıyı fark edemediğini anlatan Bulut, "Tıraş olmaya geldim her şey güzeldi. O ara telefon trafiğim çok olduğu için acele çıkmam gerekiyordu. Kapının kapalı olduğunu hiç fark edemedim. Bir anda kendimi dışarıda buldum. Yani o an nasıldı bilmiyorum cam çok temizdi ben de fark edemeyince direk kendimi dışarıda buldum. Camdan dışarı çıktığımda iş yerinde bulunan arkadaşlar hemen yardımıma koştular. Kafamda camlar nedeniyle hafif yaralanma oldu. Hepimiz bu duruma şaşırdık ve güldük" diye konuştu.

'CAMIN KIRILMA SESİ GELİNCE ŞOKE OLDUK'

Cam kapıyı fark etmeyerek kırıp dışarı çıkan Aslan Basri Bulut'un uzun yıllardır müşterisi olduğunu anlatan berber Bashar Ali ise olayı şöyle anlattı:

"Uzun yıllardır müşterim olan Aslan Basri Bulut'un tıraş esnasında üst üste aramalar gelince acele çıkması gerekiyordu. Kapının kapalı olduğunu fark etmedi ve direk camdan dışarıya çıktı. Nasıl olduğunu kimse anlamadı ama çok şükür kendisine bir şey olmadı. Camdan dışarı çıktığında şoka girdi ve hayretler içerisinde kaldı. Bize kırılan camın parasını ödeme teklifinde bulundu ama kabul etmedik."

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