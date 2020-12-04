Cam kemik hastası 5 kardeş devlet desteğiyle okuyabilecek - Son Dakika

Cam kemik hastası 5 kardeş devlet desteğiyle okuyabilecek

04.12.2020 14:35
Cam kemik hastası 5 kardeş devlet desteğiyle okuyabilecek, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesi Çalışırlar köyünde cam kemik hastası yaşları 6 ila 15 arasında değişen ve yaşam mücadele veren 5 kız kardeş, devletin desteğiyle okuyabilecek.

Batman'ın Sason ilçesi Çalışırlar köyünde cam kemik hastası yaşları 6 ila 15 arasında değişen ve yaşam mücadele veren 5 kız kardeş, devletin desteğiyle okuyabilecek.

Yaşar çiftinin kızları Songül (11), Zehra (7), Tülay (12), Nurcan (6) ve Sema Yaşar (15) doğuştan yakalandıkları cam kemik hastalığı (osteogenezis imperfekta) nedeniyle yaşıtları gibi oynayamıyor, dışarı çıkamıyor ve yatağa bağımlı yaşıyor.

Okumaya çok meraklı olan kız kardeşler okula gidemedikleri için Sason Anadolu Lisesi 9. sınıfta okuyan ablaları Fatma Yaşar'dan (17) okuma yazmayı öğrendi.

İlçe merkezine taşınıp eğitim görecekler

Zorlu bir yaşam mücadelesi veren aileyi önceki günlerde Sason Kaymakamı Samet Serin ve Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin ziyaret etti. Ziyaretin ardından aileye ilçe merkezinde ev tutulması, 5 kardeşin eğitim ve tedavilerine oradan devam edilmesi talimatı verildi.

Bu kapsamda Sason Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca aile için ev kiralandı. Gelecek günlerde ilçe merkezine taşınacak 5 kız kardeş, bu sayede eğitim imkanına kavuşacak.

Kaymakam Serin, aileyi Çalışırlar köyündeki evlerinde ziyaret ettiklerini, ailenin sorunlarını yerinde dinlediklerini dile getirdi.

Yaşar kardeşlerin eğitim ve tedavilerinin daha kolaylaşması için ailenin Sason ilçe merkezine taşınmasını daha uygun olduğunu gördüklerini aktaran Serin, şöyle devam etti:

"O yüzden ilçe merkezinde onlara ev tuttuk, yakında ilçe merkezine taşınacaklar, burada tedavilerini daha rahat yapacaklar. Eğitimleri için de Milli Eğitim Müdürlüğünden öğretmen görevlendireceğiz. Evlerinde bu çocuklarımıza eğitim verilmesini sağlayacağız. Aileye gereken bütün destekleri vereceğiz."

Saim Yaşar da cam kemik hastası 5 kızına kendisi ve eşinin baktığını, çocuklarının en büyük sorununun tedavilerini daha rahat yapabilmeleri için ambulansın eve kadar gelebileceği bir yol ve eğitim olduğunu söyledi.

Tedavi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Yaşar, hastalık yüzünden kızlarının dışarı çıkamadığını, kemiklerinin sık sık kırılması yüzünden de sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Kızlarını tedavi için sürekli Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine götürmek zorunda kaldığını dile getiren Yaşar, bunun da köy ortamında yaşayan bir aile için çok meşakkatli ve masraflı olduğunu belirtti.

Yaşar şöyle devam etti:

"Bizim için ilçe merkezinde ev tutuldu. Evin döşeme işlerini, kirasını ve diğer ihtiyaçlarını Kaymakamlık karşılayacak. İnşallah önümüzdeki günlerde ilçe merkezine taşınacağız. Orada hem tedavilerini daha rahat yapacağız hem de özel eğitim öğretmenleri eve gelip derslerini verecekler. Bu sayede kızlarım eğitim görecek ve daha rahat tedavilerini yapacağız. Bugüne kadar çok zorluk çektik. Ama inşallah devletimizin de desteğiyle çocuklarımın eğitimi ve tedavisi daha rahat olacak."

Abla Fatma Yaşar da derslerinden arta kalan zamanlarda kız kardeşlerine okuma yazma öğrettiğini anlatarak, "Onlara heceleri, kelimeleri, cümleleri ve matematik dersinin bazı konularını öğrettim. İnşallah daha fazlasını da ilçe merkezine taşınınca özel eğitim öğretmenlerinden öğrenecekler." ifadesini kullandı.

Hasta kız kardeşlerden Sema Yaşar ise yatakta tüm günü geçirdiklerini, hasta olan diğer kız kardeşleriyle çeşitli oyunlar oynadıklarını dile getirdi.

Yaşar, okumayı çok sevdiklerini, bir an evvel ilçe merkezine taşınıp daha iyi bir eğitim almak istediklerini aktardı.

Hulusi Şahin, Batman, Sason, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cam kemik hastası 5 kardeş devlet desteğiyle okuyabilecek - Son Dakika


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