Cam kemik hastası 5 kardeşin eğitim hayali gerçekleşti - Son Dakika

Cam kemik hastası 5 kardeşin eğitim hayali gerçekleşti

12.01.2021 11:05
Cam kemik hastası 5 kardeşin eğitim hayali gerçekleşti, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan cam kemik hastası 5 kız kardeş, devletin desteğiyle en büyük hayalleri olan eğitime kavuştu.

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan cam kemik hastası 5 kız kardeş, devletin desteğiyle en büyük hayalleri olan eğitime kavuştu.

Batman'ın Sason ilçesi Çalışırlar köyünde, yaşları 6 ila 15 arasında değişen ve cam kemik hastalığı yüzünden yaşam mücadelesi veren 5 kız kardeş, devlet desteğiyle okuyacak.

Yaşar çiftinin kızları Songül (11), Zehra (7), Tülay (12), Nurcan (6) ve Sema Yaşar (15) doğuştan yakalandıkları cam kemik hastalığı (osteogenezis imperfekta) nedeniyle yaşıtları gibi oynayamıyor, dışarı çıkamıyor ve yatağa bağımlı yaşıyor.

Zorlu bir yaşam mücadelesi veren aileyi, Sason Kaymakamı Samet Serin ve Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin'in ziyaret etmesinin ardından, verilen talimatla aileye ilçe merkezinde ev kiralandı.

Cam kemik hastası kız kardeşler, Kaymakamlıkça ilçe merkezinde kiralanan eve yerleşti ve en büyük hayalleri olan eğitim hizmetine kavuştu.

Her birine eğitim seviyelerine uygun öğretmen görevlendirilen kız kardeşler, Kovid-19 tedbirleri altında aldıkları eğitimin sevincini yaşıyor.

Her birine ayrı öğretmen görevlendirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, AA muhabirine, 5 kardeşin ilçe merkezine gelmesiyle okullarına bir tane daha eklendiğini belirterek, öğrencilerin her birine ayrı öğretmen görevlendirdiklerini söyledi.

Öğretmenlerin, kız kardeşlerin yerleştiği evi bir nevi okula dönüştürdüğünü kaydeden Bozkurt, "Yüzlerindeki sevinçleri gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. İnanıyoruz ki, yüreklere dokunanlar kutsal insanlardır. Öğretmenlerimiz şu an bu görevi yerine getiriyor. İnşallah daha güzel çalışmalarla çocuklarımızın eğitimlerini devam ettireceğiz." dedi.

Baba Saim Yaşar da çocukların eğitime başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocukların ilçe merkezine yerleştirilmesine ve eğitime başlamalarına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Öğretmenlerden Ayşe Kırca ise kız kardeşlere eğitim verdiği için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Bu öğrencilerle beraber olmak benim için büyük bir mutluluk ve keyif verici. İnşallah onlarla hayalleri kanatlandıracağız. Bu yüreklere dokunacağız. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kız kardeşler çok mutlu

Kız kardeşlerden Tülay Yaşar, köyde en büyük hayalinin öğretmenlerden ders almak olduğunu anımsatarak, "Öğretmenler köye gelip bize özel ders veremiyorlardı. Şimdi ilçe merkezine taşındık. Öğretmenlerimizden ders alıyoruz. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Eğitim görmenin sevincini yaşadığını aktaran Sema Yaşar ise kız kardeşleriyle eğitim ihtiyaçları karşılandığı için çok sevinçli olduklarını anlattı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cam kemik hastası 5 kardeşin eğitim hayali gerçekleşti - Son Dakika


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