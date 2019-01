Cam Kemik Hastası Çocuğa Anlamlı Hediye

Cam kemik hastası çocuğa anlamlı hediye

Lise öğrencilerinin atık eşyalardan yaptıkları malzemelerin satışından elde edilen parayla cam kemik hastası Gümgüm'e elektrikli araba alındı



MUŞ - Muş'un Varto Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Dekorasyon Bölümü öğrencilerinin atık eşyalardan yaptıkları malzemelerin satışından elde edilen parayla cam kemik hastası Muhammed Can Gümgüm'e elektrikli araba alındı.

Varto Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Dekorasyon Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri, atölyede yaptıkları çalışmalar sonucunda atık malzemeleri işler hala getirdiler. Öğretmen ve öğrenciler, işler hale getirdikleri malzemeleri satarak elde ettikleri gelirle Gümgüm Mahallesi'nde oturan Vedat ve Dilek Gümgüm çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve doğuştan cam kemik hastası olan Muhammed Can Gümgüm'e aldıkları elektrikli arabayı evlerine götürerek hediye ettiler.

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Mehmet Sever, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü N. Sait Yetkiner, okul öğretmenleri ve öğrencilerle Muhammed Can Gümgüm'ü ziyaret ederek, tekerlekli arabasını hediye ettiler. Kaymakam Erkan Kaçmaz'la sohbet eden ve mutluluğu gözlerinden okunan cam kemik hastası Muhammed Can Gümgüm (9), arabayla evde tur atarak arabasını çok beğendiğini söyledi. Destek sunan herkese teşekkür eden Gümgüm, okuyup profesör olacağını belirtti.

Kullanılamaz malzemeler umut oldu

Kullanılamaz halde bulunan materyalleri işleyerek kullanılır bir hale getirdiklerini ve bunları memur ile öğretmenlere sattıklarını dile getiren öğrencilerden Eray Ertaş ve Mazlum Yeşilkaya ise, "Biz mobilya bölümü öğrencileri olarak atık parçalarımızı işler hale getirerek, bunları mobilyaya dönüştürerek memur, öğretmenlere ve esnaflara sattık. İlçemizde cam hastası olan bir öğrencimizin olduğunu öğrendik. Topladığımız parayla cam kemik hastası Muhammed Can Gümgüm kardeşimize elektrik bir araba aldık. İnşallah kardeşimiz bu arabayla artık rahat bir şekilde yaşamını devam ettirir. Bize destek olan okul müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dediler.

"Çok mutluyuz"

Sattıkları malzemelerden elde ettikleri 3 bin TL ile medikalcı bir hayırseverin desteğiyle elektrikli araba aldıklarını söyleyen Okul Müdürü N. Sait Yetkiner ise, "Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bu anlamlı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Böyle bir proje gerçekleştirerek cam kemik hastası çocuğumuza araba hediye ettikleri için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Can'a umut oldukları için gerçekten minnettarım"

Öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden baba Vedat Gümgüm de, "Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin emeklerini paraya dönüştürerek çocuğum Muhammed Can'a umut oldukları için gerçekten minnettarım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Artık çocuğum bu aracı ile okula gidebilir" diye konuştu.

Anne Dilek Gümgüm ise, çocuğu için emek sarf eden öğrencilere teşekkür etti.

Kaymakam Erkan Kaçmaz da, öğrencilere teşekkür ederek, bu tür projelerinde kendilerine yardımcı olacaklarını dile getirerek, Muhammed Can Gümgüm'e oyuncak hediye etti.

