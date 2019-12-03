Cam kemik hastası Esad hayalini 2 metrekarelik dükkana sığdırdı

Düzce'de yaşamını akülü tekerlekli sandalyede sürdüren cam kemik hastası 24 yaşındaki Esad Balcı, belediye tarafından kendisine tahsis edilen alandaki ahşap dükkanda bir taraftan yöresel ürünler ve hediyelik eşya satarken, diğer yandan hazırlandığı sınavı kazanıp üniversiteye gitmenin hayalini kuruyor.

Doğuştan cam kemik hastası Balcı, 3 yıl önce ticaret yapmak için Yığılca Belediyesinden yer talebinde bulundu. Balcı, isteğinin olumlu karşılanması üzerine kendisine tahsis edilen alana yakınlarının yardımıyla inşa edilen 2 metrekarelik dükkanda yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar satmaya başladı.

Üniversite okumanın hayalini kuran Balcı, müşterisi olmadığı zaman dükkanda ders çalışarak sınava hazırlanıyor.

Esad Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle okula gidemediğini söyledi.

İlk, orta ve lise eğitimini açıktan tamamladığını aktaran Balcı, "Okuma yazmayı kendi çabalarımla ve ailemin desteğiyle öğrendim. Şu anda üniversite sınavına hazırlanıyorum, kazanırsam açıköğretim okumak istiyorum. O günkü şartlar elverişli olursa örgün eğitim de görmek istiyorum." diye konuştu.

Balcı, ailesi ticaretle uğraştığı için bu alana ilgi duyduğunu dile getirerek, "Çocukluğumdan bu yana ailem ticaretle uğraştığı için onların yanındaydım. Bu yüzden ticarete ilgim var. Kurslara katılıp girişimcilik belgeleri aldım. Daha büyük, kapsamlı iş yapamadım ama 2 metrekarelik dükkanda harçlığımı çıkarıyorum. Yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar satıyorum." ifadelerini kullandı.

"Hayata sıkı tutunmam gerekiyor"

Hayallerinin peşinden koştuğunu anlatan Balcı, şöyle devam etti:

"Hayata sıkı tutunmam gerekiyor. Hayatımı ilham veren bir başarı öyküsüne dönüştürmek istiyorum. Hayatta engel olmadığını düşünüyorum. Engelli arkadaşlarımızın birçok şeyi başardığını görüyorum. Engelli arkadaşlarıma umut, engelsiz arkadaşlarıma ışık olmak istiyorum. İlk önce hayalleri olsun, daha sonra bunları hedeflere dönüştürsünler. Başlamak, bitirmenin yarısıdır. Hayatta hiçbir şey küsmeye değmez."

Balcı, herkesin bir engelli adayı olduğuna işaret ederek, "Ben yürüyemiyorum ama duyuyorum, görebiliyorum, ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Ne olursa olsun olumlu düşünün. En önemlisi, kalbinizle yaşayın. Ne iş yaparsanız yapın kalbinizle, yüreğinizle yapın. Yaptığınız işi sevin ya da sevdiğiniz işi yapın." değerlendirmesinde bulundu.

Esad Balcı, farkındalık oluşturmak için engelli bireylerin ailelerine de eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti.