Cam kemik hastası gencin asansör talebini belediye gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cam kemik hastası gencin asansör talebini belediye gerçekleştirdi - Son Dakika

Cam kemik hastası gencin asansör talebini belediye gerçekleştirdi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hastalığı nedeniyle ikinci kattaki evine çıkmakta zorlanan cam kemik hastası gencin asansör talebi belediye tarafından gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hastalığı nedeniyle ikinci kattaki evine çıkmakta zorlanan cam kemik hastası gencin asansör talebi belediye tarafından gerçekleştirildi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, 2 ay önce ilçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki cam kemik hastası Selahattin Orçan'ı evinde ziyaret etti. Orçan, Başkan Okumuş'tan hastalığı nedeniyle evinden çıkmakta zorlandığını belirterek, evine asansör yapılmasını istedi.

Engellinin bu isteğine kayıtsız kalmayan Okumuş, Orçan'ın bu isteğinin en kısa sürede gerçekleştirileceği sözünü verdi. Okumuş'un talimatıyla engelli gencin evine asansör yapıldı.

Selahattin Orçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal projeleriyle güzel işleri imza atan Türkoğlu Belediyesince tarafından asansör hayalinin gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Osman Okumuş'un engellilerle yakından ilgilendiğine hep şahit olduğunu belirten Orçan, desteğinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Asansör ile hayatının kolaylaştığını ifade eden Orçan, "Her zaman babam evde olmuyor ve eve inip çıkmam çok zor oluyordu. Eve çıkarmaları için amcalarımı, dayılarımı arıyordum. İstediğim gibi çarşıya gidiyorum, geziyorum geliyorum. Hepsinden Allah razı olsun teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cam kemik hastası gencin asansör talebini belediye gerçekleştirdi

Beyoğlu Mahallesi, Kahramanmaraş, Osman Okumuş, Türkoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:45 Kaynak: AA
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