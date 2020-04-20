Cam kemik hastası İkra karantina günlerini doğa ile baş başa geçiriyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 'evde kal' çağrısına uyan cam kemik hastası İkra İmalı, zamanını doğada geçiriyor.



Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki cam kemik hastası lise 3. sınıf öğrencisi İkra İmalı, karantina günlerinde zamanını papatyalar arasında geçirerek huzur bulduğunu söyledi. Papatyalar arasında güzel vakit geçirdiğini belirten İmalı, "Sabah kalktığımda ailemle birlikte bahçemizde kahvaltımızı yapıyoruz. Lise 3. sınıf öğrencisi olduğum için Milli Eğitim Bakanlığının online eğitim derslerini takip edip, derslerime çalışıyorum. Sonrasında evde sıkılmamak için bahçeye çıkıyoruz. Karantina günlerinde 12 adet roman bitirdim. Gün içerisinde en çok sevdiğim aktivite papatyalar arasında kitap okumak. Korona virüs salgını yüzünden stresli ve bunaltıcı durumdan doğanın verdiği huzurla bu durumu bir nebze unutuyorum. Salgın yüzünden okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. İnşallah bu salgın hastalık bir an önce biter" dedi. - KAHRAMANMARAŞ