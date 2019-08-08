Son Dakika Haberleri: Cam kemik hastası kardeşlerin yüzü mavi kapakla güldü
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Cam kemik hastası kardeşlerin yüzü mavi kapakla güldü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta cam kemik hastası Sakine Çiçek (11) ve kardeşi Umut Eren Çiçek'e (3), toplanan mavi kapaklar sayesinde tekerlekli sandalye ve puset hediye edildi.

Cam kemik hastası kardeşlerin yüzü mavi kapakla güldü, System.String[]
Kahramanmaraş'ta cam kemik hastası Sakine Çiçek (11) ve kardeşi Umut Eren Çiçek'e (3), toplanan mavi kapaklar sayesinde tekerlekli sandalye ve puset hediye edildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde Gönül ve Mustafa Çiçek çiftinin dört çocuğundan ikisi cam kemik hastası. Hastalıkları nedeniyle yürümekte zorlanan çocuklar için kentte mavi kapak toplayan Abdulkadir Zeki Gülmez, deposunda bulunan 200 bin mavi kapak ile tekerlekli sandalye ve puset temin ederek aileye teslim etti.

Tekerlekli sandalye ve pusete şehit isimleri verilirken, şehit yakınları da aileyi yalnız bırakmadı.

Şehitler adına okunan Kur'an ve yapılan duanın ardından konuşan Abdülkadir Zeki Gülmez, "Sakine hanımı ziyarete geldik, sağ olsun. Bizlere kapısını açtılar, evlerini açtılar. Sakine ablam inşallah ayın onunda tedaviye giderken bu arabasına binip gidecek" dedi.

Cam kemik hastası Sakine Çiçek ise, "Ben ameliyata gideceğim ve geri geldiğimde de imam hatibe gideceğim. Tekerlekli sandalye için herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş, Umut Eren, Cam, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:43 Kaynak: İHA
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