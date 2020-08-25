Cam kemik hastası Nazar, tedavi için yardım bekliyor - Son Dakika

Cam kemik hastası Nazar, tedavi için yardım bekliyor

16 yaşında 14 ameliyat geçiren Nazar, artık yürüyemiyor

"Yürümek istemiyorum, ben sadece kollarım kırılmasın istiyorum"

İSTANBUL - Doğuştan cam kemik hastası olan Nazar, 16 yıldır hastalığıyla mücadele ediyor. 16 yaşına kadar 14 ameliyat geçiren Nazar, şimdi ise ayağa kalkamıyor. Bugüne kadar birçok kez kemikleri kırılan ve kolları yamulan Nazar, ihtiyaçlarını annesinin yardımı ile karşılıyor. "Yürümek istemiyorum, ben sadece kollarım kırılmasın istiyorum" diyen Nazar, tedavisi için yardım bekliyor.

Maltepe'de yaşayan ve doğuştan cam kemik hastası olarak dünyaya gelen Nazar Tezel, 16 yaşında olmasına rağmen 14 defa bıçak altına yattı. Daha önce kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ve tekerlekli sandalye ile gezebilen Nazar, şimdi ise yatağa bağlı şekilde hastalıkla mücadele ediyor. Daha öncesinde tekerlekli sandalyesine binebilen ve okula giden Nazar, 9 ay önce sandalyesinden düşerek geçirdiği ve kol ile bacak kemiklerinin yamulduğu kaza nedeniyle artık sandalyesine binip gezemiyor, okuluna gidemiyor. Nazar, ayrıca kol kemiklerinin yamuk olması nedeniyle kırılma durumunda kollarının alçıya alınmadığını, bu nedenle çok acı çektiğini belirtiyor. Ailesinin ekonomik durumunun kötü olması Nazar'ın gereken tedavilerinin yapılamamasına neden oluyor. Babasının İzmir'de tır şoförlüğü yapması dolayısıyla Nazar'ın ihtiyaçlarının karşılanmasını annesi Meryem Tezel sağlıyor. Cam kemik hastası olan Nazar, gerekli tedavisinin yapılabilmesi ve daha sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilmesi için yardım bekliyor.

"Yürümek istemiyorum, ben sadece kollarım kırılmasın istiyorum. Acı çekmek istemiyorum"

Cam kemik hastalığına tedavi bekleyen Nazar Tezel, "Hapşırsam bile kemiklerim kırılıyor. Ben kolumu kaldırıp yemek yiyemiyorum, bir şeyleri kullanamıyorum. Çok çabuk kırılıyor. Kollarım yamuldu, kullanamıyorum. Kemiklerim birden fazla kez kırıldı. 14 kez ameliyat oldum. Hiçbiri olmadı. Ben dışarıdaki çocuklar gibi hiç oynamadım. Ben yürümek istemiyorum, ben sadece kollarım kırılmasın istiyorum. Acı çekmek istemiyorum. Benim gibi bir kız vardı 11 yaşında. Onu Beşiktaş'ta ameliyat etmişler iyileşmiş. Ben onu görünce ben de istedim. Ama ben onun gibi yapamadım. Biri ona yardım etmiş, ben bana da yardım ederler diye bekliyorum. Onun durumu benden daha iyi. Benim kollarım çok yamuk. Ben kolumu kullanamıyorum. Yamuk diye kırıldığında alçıya da almıyorlar, öyle kırık kırık kendi kendine kalıyor. Kırıkken çok ağrıyor ağrımasa zaten umrumda olmaz ama işte kırıldığı zaman çok kötü ağrıyor. Benim bacağım dokuz aydır böyle. 9 aydır yatakta yatıyorum, hiç oturamadım. Yatakta artık sırtım ağrıdı. 9 aydır okula gitmedim hiçbir şey yapmadım ben. 16 senedir bu hastalıkla uğraşıyorum biri bana yardım etsin artık. Yürümesem de sadece kemiklerim kırılmasın" diye konuştu.

Kızının hastalığı ile ilgili konuşan anne Meryem Tezel, "Kızım cam kemik hastası. 16 yaşında. Gitmediğim doktor kalmadı bir sürü ameliyat yaptırdım. Ama bir türlü kızım düzelmedi. Dokuz ay önce kendi arabasından düştü, kolları bacakları yamuldu. Ameliyat ettirmemize rağmen yine iyileşmedi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Nereye götüreceğiz, çok hassas. Gezdiremiyorum da, durumum da yok. Ne yapacağımızı gerçekten bilmiyorum. Kızıma bir yardımcı olsalar. İyi doktorlara götürebilirler mesela" dedi.