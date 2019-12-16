Cam kemik hastası Selahattin'in hayali doktor olmak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Cam kemik hastası Selahattin'in hayali doktor olmak - Son Dakika

Cam kemik hastası Selahattin'in hayali doktor olmak

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta cam kemik hastası olarak dünyaya gelen Selahattin Orçan'ın hayali doktor olmak.

Cam kemik hastası Selahattin'in hayali doktor olmak, System.String[]

Kahramanmaraş'ta cam kemik hastası olarak dünyaya gelen Selahattin Orçan'ın hayali doktor olmak.


Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesinde yaşayan Orçan, sağlık sorunları nedeniyle okula gidemiyor. Okuma ve yazmayı çok sevdiğini ancak hastalığından dolayı buna imkan bulamadığını söyleyen Orçan, Halk Eğitim Merkezinde görevli öğretmen Betül İnan tarafından evinde eğitim aldığını belirtti. Orçan, "20 yaşında okuma yazma öğrendiğim için çok mutluyum. Sosyal medyayı aktif olarak kullandığım için gerekli yerlere başvurdum ve evde eğitim görerek okuma ve yazmayı öğrendim. Engellerimiz hiçbir zaman bizlere engel olmamalı. Eve kapanmayı hiçbir zaman düşünmedim. Sürekli dışarı çıkıyorum, aktif olarak arkadaşlarımla görüşüyorum. Okuma yazmayı öğrendim ve hayalim olan üniversiteyi kazanmak istiyorum. Çok çalışacağım ve azmedip üniversiteyi kazanarak hem hayalimi gerçekleştireceğim hem de engelli kardeşlerime örnek olacağım" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Türkoğlu, Beyoğlu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:16 Kaynak: İHA
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