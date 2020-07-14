Cam kemik hastası Yasemin evden çıkamıyor - Son Dakika

Cam kemik hastası Yasemin evden çıkamıyor

Adana'da 13 yaşındaki Yasemin Gürler, cam kemik hastalığı rahatsızlığından dolayı kaburgası kırılınca hayatını solunum cihazına bağlı bir şekilde evden çıkamadan devam ettiriyor

Kaburgası kırılan Yasemin Gürler, evinden dışarı çıkabilmek için bataryalı solunum cihazı istiyor

ADANA - Adana'da yaşayan 13 yaşındaki Yasemin Gürler, cam kemik hastalığından dolayı kaburgalarının kırılması sonucunda solunum cihazına bağlı bir şekilde evden dışarı çıkamadan hayatını sürdürüyor. Anne Nazlı Gürler, kızının evden çıkabilmesi için bataryalı solunum cihazına ihtiyacını olduğunu buna da güçlerini yetmediğini belirterek hayırseverlerden yardım istedi.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Mahmut-Nazlı Gürler çiftinin çocukları olan Yasemin'in, henüz 6 aylıkken, cam kemik hastalığı teşhisi konuldu. Kızına teşhis konulduğu günden beri Yasemin'in üzerine düştüğünü belirten anne Nazlı Gürler, "Benden başka onu taşıyabilecek, benden başka onu yıkayabilecek gezdirebilecek kimse yok. Ters bir hareket ile kemiği her an kırılabilir diye korkumdan kimse ilgilenmiyor" dedi.

"Yasemin, hayatını solunum cihazıyla devam ettiriyor"

Kızları Yasemin'in 12 yıldır bu hastalıkla mücadele verdiğini kaydeden anne Nazlı Gürler, "Son 5-6 aydır kızım cam kemik hastası olduğu için kaburgası kırılıyor. Kaburganın kırılması sonucunda, kemik ciğerlere baskı yapıyor nefes almada zorlanıyor. Cam kemik rahatsızlığı olduğu için ameliyat yapılamıyor. Kızım makinaya bağlı olduğu için evden çıkamıyoruz. Makinalar elektriğe bağlı olunca dışarı çıkmamız mümkün değil. Biz kızımla 24 saat evin içerisindeyiz" diye konuştu.

"Evden çıkabilmek için bataryalı solunum cihazı istiyor"

Kızının evden çıkabilmesi için bataryalı solunum cihazına ihtiyacını olduğu söyleyen Nazlı Gürler, "Geçenlerde 35 bin TL değerinde kızıma solunum cihazı aldık. Bataryalı solunum cihazını da alabilecek gücümüz yok. Gücümüz olmadığı için kızımla 24 saat evin içerisine mahkumuz. O makinadan alabilsek çocuğum dışarı çıkabilecek. Biraz hava alacak, siniri yatışacak. Sürekli evin içerisinde olduğu için psikolojisi bozuldu. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Mümkünse o makinadan olsa, ben en azından çocuğumu dışarı çıkarabileceğim" dedi.