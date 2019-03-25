Çam Kese Böceklerine Karşı Doğal Mücadele
1 saat önce
Bolu'da, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince çam kese böcekleriyle mücadele kapsamında Yürse bölgesindeki sahalarda 20 ekolojik denge adası ve kafesi kuruldu.
Bolu
'da, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü
ekiplerince çam kese böcekleriyle mücadele kapsamında Yürse bölgesindeki sahalarda 20 ekolojik denge adası ve kafesi kuruldu.
Havaların ısınmasıyla Mudurnu Dokurcun
kara yolu güzergahındaki çam ağaçlarında çam kese böceği görülmeye başlandı.
Çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceğiyle mücadele kapsamında Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada ekolojik denge adaları ve kafesler oluşturuldu.
Mudurnu Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yüksel Özcan, çam kese böceğiyle mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.
Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çam kese böceğinin çam ağaçlarına zarar verdiğini belirterek, bu doğrultuda doğal mücadele çalışması başlattıklarını söyledi.
Çalışma kapsamında ekolojik denge adaları ve kafesler oluşturduklarını aktaran Yüksel, bu şekilde çam kese böceklerini kontrol altına aldıklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:03 Kaynak: AA
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