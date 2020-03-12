Çam kese kurtları ormanı istila etti - Son Dakika

Malkara - Şahin yolu üzerinde 350 dönümlük arazide kurulan Atatürk Bal Ormanı, tırtılların (Çam Kese Kurdu) istilasına uğradı. İlçede arıcılıkla uğraşan Oktay Bitgin, çam kese kurtlarının ormandaki çam ağaçlarına zarar verdiğini belirterek, "Çam kese böcekleri diye adlandırılan tırtıllar, ormanı yok etmektedir. Yetkililerden bir an önce önlem almasını istiyoruz" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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