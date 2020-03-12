Çam kese kurtları ormanı istila etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çam kese kurtları ormanı istila etti - Son Dakika

Çam kese kurtları ormanı istila etti

6 saat önce

Çam kese kurtları ormanı istila etti Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çam kese kurtları, Atatürk Bal Ormanı'ndaki çam ağaçlarına zarar veriyor.

Çam kese kurtları ormanı istila etti, System.String[]

Çam kese kurtları ormanı istila etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çam kese kurtları, Atatürk Bal Ormanı'ndaki çam ağaçlarına zarar veriyor.

Malkara - Şahin yolu üzerinde 350 dönümlük arazide kurulan Atatürk Bal Ormanı, tırtılların (Çam Kese Kurdu) istilasına uğradı. İlçede arıcılıkla uğraşan Oktay Bitgin, çam kese kurtlarının ormandaki çam ağaçlarına zarar verdiğini belirterek, "Çam kese böcekleri diye adlandırılan tırtıllar, ormanı yok etmektedir. Yetkililerden bir an önce önlem almasını istiyoruz" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:24 Kaynak: İHA
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