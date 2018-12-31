Son Dakika Haberleri: Çam Kesme, Fidan Dik'

Çam Kesme, Fidan Dik'

1 saat önce

Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü, yılın son gününde yılbaşı nedeniyle çam ağaçlarının kesilmemesi için vatandaşlara ücretsiz çam fidanı dağıttı.

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Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü, yılın son gününde yılbaşı nedeniyle çam ağaçlarının kesilmemesi için vatandaşlara ücretsiz çam fidanı dağıttı.

15 Temmuz Zafer Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda vatandaşlar çam fidanlarını kısa sürede bitirirken, Gümüşhane Orman İşletme Müdürü Tuncay Dinç, Orman Genel Müdürlüğü olarak amaçlarının çam ağaçlarının kesilmemesi, bunun yerine ülkenin her yerine fidan dikilmesine öncelik etmek olduğunu söyledi.

Yılbaşında toplumun bu süreci farklı etkinliklerle değerlendirdiğini hatırlatan Dinç, "2019 yılına 'Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun' temasıyla girmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla 81 ilimizde fidan dağıtımı yapılmaktadır. Toplam 250 bin fidanının dağıtılacağı yurt genelinde yapılan etkinlik çerçevesinde Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü olarak yılbaşı çamı kesilmemesi ve fidanların korunması amacıyla farkındalık oluşturmak amaçlı Zafer Meydanında halka ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Yeni yılın hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:56 Kaynak: İHA

Yılbaşı, Orman İşletme Müdürlüğü, Gümüşhane, Güncel
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