Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangına cam kırıklarının neden olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, Rumeli, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Cam kırıkları anız yangınına neden oldu - Son Dakika

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