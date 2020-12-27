Çam kozalağını bor ile birleştirerek gıda takviyesi geliştirdiler - Son Dakika

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Çamlıdere Belediyesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, çam kozalağı ve bordan elde edilen ürünün, gıda takviyesi olarak kullanılmaya başlanılacağı belirtildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mükremin Şahin, AA muhabirine, çam kozalağının insan üzerindeki tedavi edici etkisinden en iyi şekilde faydalanılması için AYBÜ ve Çamlıdere Belediyesi işbirliğinde proje hazırladıklarını söyledi.

Şahin, yaklaşık 4 aylık bir çalışma sonucunda çamlardan ekstreler elde ettiklerini, bu ekstreleri de borla birleştirerek "bor koza" isminde gıda takviyesi ürettiklerini bildirdi.

Ortaya çıkan ürünün sağlığa faydası olduğunu aktaran Şahin, ürünün gıda takviyesi olarak kullanılabileceğini belirtti.

Şahin, geleneksel tıbbın uzman hekimleri ile modern yöntemi birleştirerek ürettikleri ürün için gerekli izinlerin alındığını ve üretime hazır hale geldiğini anlattı.